金山新校監史瑞慶訪益和小學 承諾改善運營

舊金山市長布里德（左）和新任校監史瑞慶（前右）到訪益和小學，承諾改善學區運營，重建信任。（記者李怡／攝影）

舊金山聯合學區 （SFUSD）新任總監史瑞慶（Maria Su）23日展開上任後首次公開行程，與市長布里德（London Breed）共同到訪位於華埠的益和小學（Yick Wo Elementary School），與四年級學生和教職員互動。史瑞慶表達對改善學區運營、平衡財政預算 以及重建社區信任的決心。

在與學生和教職員互動後，布里德與史瑞慶在學校圖書館舉辦了記者會。史瑞慶表示，目前學區首要任務是確保財務穩定，並強調與加州 教育部合作，呈交符合要求的預算，以保留學區本地控制權。

史瑞慶說：「我不會粉飾任何問題，當下必須立即行動，提出一個平衡的預算。這是能夠保留學區自治的關鍵，學區目前面臨的財務挑戰是多方面的。除了預算赤字問題外，學區的運營系統也存在許多效率低下的情況。」

她指出，學區運營系統存在諸多漏洞。這些問題需要深入研究並解決，這樣才能確保學區的長期可持續發展。

史瑞慶直言，需要一點時間搜集數據後，提出整體應對方案。根據史瑞慶的說法，她將與學區財務長進行會議，詳細審查學區的預算，以確保每一筆支出都符合學區的實際需求。她承諾將通過「勒緊腰帶」的方式來減少不必要的開支，並確保資金能夠用在最有價值的地方。

除了財務挑戰外，史瑞慶強調，她的另一個主要目標是重建學區內外的信任，這對於學區工作的開展至關重要。她指出，學區的信譽在過去幾年中受到了損害，不僅在教職員工中，在學生家長和整個社區中也出現了信任危機。 「信任是我們成功的基礎」。

「學生和家長聽到的、讀到的關於學區的負面信息太多了，讓他們感到失望和不安。我們需要通過行動來證明，我們正在為他們的未來奮鬥，我們將重建穩定感和希望。」史瑞慶表示，她將與教師、校長、學生和家長密切合作，確保他們的聲音能夠被聽到，並且他們的需求能夠得到滿足。

布里德表示，市政府將繼續支持學區的財務重建工作，並將在資源配置和政策制定上提供幫助，確保學區能夠為每個學生提供高質量的教育。