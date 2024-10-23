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肉品染菌有致命風險 好市多又召回2款食品

舊金山訊
好市多又召回兩款食品。（好市多官網）
好市多又召回兩款食品。（好市多官網）

由於李斯特菌感染風險，好市多在過去兩周內陸續召回多款商品，涉及多家供應商提供的肉類產品。10月17日，好市多宣布了兩起新的產品召回事件，包括 Readywise 110 Serving Emergency Protein Bucket和 Red's Southwestern Grilled Chicken Mini Burritos。

Readywise公司的公告指出，此次召回是由於供應商提供的雞肉產品可能受到李斯特菌污染。這家位於猶他州鹽湖城的公司呼籲顧客立即停止食用該產品，並將其退回至好市多，以獲得全額退款。Red's公司則表示，其唯一受影響的產品為 Southwestern Grilled Chicken Mini Burritos（商品編號1850156）。該公司強調，此次擴大召回是出於謹慎考量，並提醒顧客不要食用此產品，而應將其退回好市多，換取全額退款。

此外，美國大型肉類加工企業 BrucePac 也於近期宣佈，為防止產品可能受到李斯特菌污染，將召回近998萬6245磅即食牛肉和雞肉產品。美國農業部於10月9日發佈了針對 BrucePac 的首次召回通知，並隨後更新了一份長達343頁的文件，列出所有受影響的產品，涵蓋數百種可能含有受污染肉類的食品。

根據食品安全檢驗局（FSIS），李斯特菌感染對長者、孕婦及免疫力較弱的消費者具有致命風險。感染症狀包括發燒、肌肉疼痛、頭痛、脖子僵硬、意識模糊、平衡喪失及抽搐，有時伴隨腹瀉或其他胃腸道不適。

好市多 猶他州 免疫力

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