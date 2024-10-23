史瑞慶臨危受命 接金山學區總監

越南華裔史瑞慶臨危受命，接下金山學區總監重擔。（取自市府官網）

舊金山學區 面臨幾項重大挑戰，關校計畫更引發家長憤怒。市政府的越南華裔政務官史瑞慶（Maria Su）臨危受命，並得到地方官員、家長和工會一致相挺。但學生少、經費不足等的連環問題，可能因「換將」而解決？

舊金山紀事報報導，強烈爭議數周之後，現在有和諧的氣氛出現，史瑞慶預期會被學委會接受，成為新的學區總監（superintendent）。史瑞慶表示，學區前途多艱，有許多困難的決定要做，她表示目前的第一要項，是在12月向州政府呈繳「平衡的預算 」（balanced budget）。要達到這個目標，需要刪減一億多元的開支。

史瑞慶21日到達學區辦公室的時候，有數十位官員和社區人士給她歡迎，似乎對這個公立學校系統生出「新希望」的喜氣。市長布里德（London Breed）、加州教育廳長、大多數的學區委員以及好幾位市議員都參加了新聞發布會。

布里德市長指出，長久以來學區的問題對兒童的教育造成阻礙，家長對學區的前途既畏懼又沮喪，但是在今天，畏懼和沮喪停止。史瑞慶仍將是市政府的人員，但學區支付她的薪酬，借用她擔任學區總監到2026年6月。布里德強調，要把艱難的任務達成，就是需要像史瑞慶這樣不屈不撓的人。

記者會上沒提到前任總監韋恩（Matt Wayne），他在上周五（18日）辭職之前，因為草率的關校計畫備受批評，而且不久前才發生了幾個烏龍事件，包括在預算中竟然出現一個3000萬元的錯誤，造成學年剛開始的時候，數千名有特殊需要的學生沒有依法必須具備的老師、助理和輔導員。

但是在熱鬧的歡迎喜氣中，有些教職員站在後方遠處、兩臂交叉，似乎對史瑞慶並不歡迎。另有一些在場的人態度冷淡，他們私下表示史瑞慶不是恰當的人選，因為她從來沒有這個公共教育系統（public education system）方面的知識。