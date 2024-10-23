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Cash App創辦人命案 嫌犯親妹出庭 講完整案發前故事

編譯廖宜怡／綜合報導
鮑勃‧李命案嫌犯莫梅尼的妹妹卡札爾本周繼續出庭作證。（電視新聞截圖）
鮑勃‧李命案嫌犯莫梅尼的妹妹卡札爾本周繼續出庭作證。（電視新聞截圖）

Cash App創辦人鮑勃‧李（Bob Lee）命案嫌犯莫梅尼（Nima Momeni）的妹妹卡札爾（Khazar Momeni）本周繼續出庭作證，提供了到目前為止與案件有關的最完整證詞。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，卡札爾21日在法庭上表示，她在去年4月3日上午第一次見到據稱是毒販的波伊文（Jeremy Boivin），當時鮑勃‧李和波伊文帶著一大桶俗稱「笑氣」的一氧化二氮（nitrous oxide），以及一瓶俗稱「迷姦藥」的4-羥基丁酸（gamma-hydroxybutyric acid，簡稱GHB）到她位於千禧大廈（Millennium Tower）的公寓。

卡札爾表示，鮑勃‧李很快就離開了她的公寓。卡札爾後來和波伊文回到波伊文位於南市場街的公寓，在那裡使用了更多毒品，包括GHB和迷幻藥LSD。鮑勃‧李後來帶了另一位朋友莫哈札比（Bo Mohazzabi）到波伊文的公寓一起吸毒。

卡札爾回憶，在鮑勃‧李和莫哈札比離開、卡札爾的友人維勒加斯（Aranza Villegas）加入後，波伊文為她們注射了GHB，她就昏迷了。卡札爾醒來時，發現自己遭到波伊文性侵。由於神智不清，卡札爾最終聯絡了哥哥莫梅尼，由莫梅尼將她帶回自己的公寓。

回到千禧大廈後，鮑勃‧李晚上再度造訪，還給了她一瓶K他命（ketamine），莫梅尼也在場。檢察官詢問卡札爾是否與鮑勃‧李發生過性關係，卡札爾否認，但稱鮑勃‧李那個周末的行為舉止有點「反常」。

紀事報指出，莫哈札比上周作證時提供的最重要證詞之一，是莫梅尼前往波伊文家接走卡札爾後，曾以「審訊犯人」（interrogation）的口吻打電話給鮑勃‧李，詢問在波伊文家中發生何事，以及卡札爾到底服了哪些藥。

卡札爾第一次出庭時表示，莫梅尼沒有殺害鮑勃‧李，儘管辯護律師稱，莫梅尼是出於自衛刺死了鮑勃‧李。

卡札爾說，她看到哥哥和鮑勃‧李最後的互動是友好的，鮑勃‧李給莫梅尼看一個他感興趣的女孩的照片，兩人討論是否要去脫衣舞俱樂部，莫梅尼還幫鮑勃‧李穿上鞋子。

不過，在和鮑勃‧李一起離開她的公寓後，莫梅尼曾打過電話給卡札爾，稱「這個夜晚並沒有按照計畫度過」。卡札爾認為，這只是哥哥和鮑勃‧李兩人之間的事，所以沒有追問發生了何事。卡札爾堅稱，在哥哥被捕之前，她對哥哥做過的事一無所知。

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