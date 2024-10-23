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第三區市議員候選人李爾德 重申改善華埠公共安全

記者李怡／舊金山報導
第三區市議員候選人李爾德重申致力於改善華埠公共安全。（受訪者供圖）
第三區市議員候選人李爾德重申致力於改善華埠公共安全。（受訪者供圖）

第三區市議員候選人李爾德（Danny Sauter）近日再次重申他改善舊金山華埠公共安全的承諾，重點保護亞裔及太平洋島裔（AAPI）社區。

在過去的週末，李爾德公開表達了對F提案的支持，提案旨在鼓勵資深警察在原定退休時間後再延長五年服務期，以應對城市警力短缺問題。

目前，舊金山警局缺少約500名警員，未來五年預計還將有450名警員退休。李爾德強調，F提案對解決警力短缺問題至關重要。他表示，F提案是解決警察人手不足的正確一步。今年三月，我也支持E提案，讓我們的警察能夠使用科技技術，如無人機和自動車牌讀取器，來追捕嫌犯。

此外，李爾德承諾將每季度在第三區舉行一次市民大會，確保充分的時間聽取社區意見，並與中央分局警員進行討論。他的承諾得到了第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）的支持，後者是F提案及改善警力的堅定倡導者。

隨著11月5日選舉的臨近，華埠商區到處都是候選人和提案的宣傳標誌。一些店主在看到傳單時表示出不滿，但仍有店主用粵語說，解決我們的公共安全問題和不要再有950美元法，對此李爾德回應道：支持36號提案。

36號提案，即「加州更安全社區法案」將允許對某些毒品和盜竊犯罪重新提出重罪指控。許多選民將其視為對2014年通過的47號提案的糾正，後者將部分盜竊重罪重新歸類為輕罪。

第三區市議員候選人李爾德重申致力於改善華埠公共安全。（受訪者供圖）
第三區市議員候選人李爾德重申致力於改善華埠公共安全。（受訪者供圖）

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