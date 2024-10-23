米慎灣海灣公園啟用 毗鄰勇士大通中心球館

金州勇士大通中心球館與海灣間的新建、占地5.4畝的海灣公園22日開幕。（市府和勇士供圖）

金州勇士 大通中心球館與海灣間的新建、占地5.4畝的海灣公園（Bayfront Park）22日開幕。該公園包含開闊的草坪、一段海灣步道、多個廣場以及大量樹木和本土植物，希望抵禦氣候變化和未來海平面上升。公園使用大量舊海灣大橋的回收鋼材，用於建造遮蔭結構和其他場地設施。

作為米慎灣（Mission Bay）總體規畫的一部分，海灣公園位於米慎灣附近第16街和Terry A. Francois大道交界處，這裡曾是利用率低下的前海洋工業區。公園內種植了許多本土植物，包括海灣沿岸常見的沿海灌木和用於管理雨水徑流的生物滯留花園。公園所在位置被抬高，以抵禦海平面上升和沿海潮汐。

該項目與鄰近的開放空間、南/西南部的Agua Vista公園和Mariposa海灣公園以及北部的海灣公園已完工部分相融合，改善這些開放空間的可達性。為了體現該場地與海洋工業相關的歷史，公園使用了大量舊海灣大橋的回收鋼材，用於建造遮蔭結構和其他場地設施，以及公園的其他元素。

海灣公園是1998年批准的米慎灣南部重建計畫的一部分。自那時起，米慎灣已發展成為一個充滿活力的社區，擁有許多世界知名的機構，包括舊金山 加大醫院以及七屆NBA總冠軍金州勇士隊的所在地大通中心。自米慎灣開發以來，該地區新增了6200多套住房，其中1600多套為經濟適用房。該灣還有約600萬平方呎的商業和零售空間，以及超過40畝的公園和開放空間，供居民和遊客使用。公園由米慎萬開發集團與師傅社區投資 與基礎設施辦公室（OCII）合作開發，並由金山港口負責維護。 未來的計畫包括在公園內增設餐廳或特許經營區。

市長布里德表示，高興看到這片區域從一片荒地變成了居民和遊客喜愛的美麗公園。隨著海灣公園的開放，米慎灣將成為一個擁有廣闊空間、新住宅區以及世界知名醫療中心和體育機構的繁榮社區。

金州勇士總裁兼首席運營官施耐德（Brandon Schneider）說，海灣公園的開放，將大大提升所有參觀大通中心和綜合廣場茁壯之城（Thrive City）的民眾體驗。勇士隊致力於將金山和米慎灣社區打造成充滿活力的世界級目的地，很高興看到公園為這一整體願景錦上添花。自大通中心開業以來，已舉辦過400多場活動，接待近500萬粉絲，為金山創造42億的經濟效益，勇士對此感到非常自豪。期待與這座城市和當地社區組織合作，提供更多服務。

市議員麥德誠（Matt Dorsey）表示，海灣公園創造充滿活力的空間，促進社區聯繫，還將為大通中心和Thrive City周邊的商業提供絕佳的背景，為居民和遊客帶來豐富的東濱水區體驗。