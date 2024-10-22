舊金山前Westfield購物中心 11月14日法拍

舊金山前Westfield購物中心的命運，將由11月14日舉行的拍賣決定。(截取自電視畫面)

對於舊金山 市中心的購物中心來說，目前是一個波濤洶湧時期。據報導透露，Metreon購物中心已於上周正式掛牌出售。而今，「舊金山商業時報」報導指出，位在舊金山市中心、前身為Westfield購物中心、現稱為「Emporium Centre San Francisco」的命運，將於11月14日舉行的拍賣 決定。

根據「SFGATE」報導，今年6月，這家陷入困境的購物中心才宣布，與七家新租戶簽訂租約。儘管並非大型主要租戶，卻也對原來蕭條的購物中心帶來一線希望。然而，並沒有因為新簽租約因此而止住中心內部動盪不安。「舊金山紀事報」報導，上個月，日本拉麵連鎖店「味千拉麵」(Ajisen Ramen)永久關閉。

舊金山「Emporium Centre」購物中心拍賣，是在業主Brookfield Properties與Westfield於2023年決定放棄償還債務之後進行，所指理由是「舊金山市中心經營狀況具有挑戰」(challenging operating conditions in downtown San Francisco)。此前，原本占據購物中心近一半空間的主要租戶「Nordstrom」撤離，隨後「Banana Republic」、「American Eagle」等大型服飾店，以及Cinemark電影院等陸續關閉。

Brookfield Properties與Westfield最初積欠原由購物中心支持的5億5800萬元貸款 ，但至2023年10月，由於未付款項以及罰款，債務已增至6億2560萬元。貸方「德意志銀行」(Deutsche Bank AG)與摩根大通(JPMorgan Chase)已啟動法拍程序。自去年秋天以來，這家購物中心一直處在由專門從事全美各地不良商業房地產接管公司「Trident Pacific」的接管之下。

此次舊金山「Emporium Centre」購物中心拍賣，可能為這家占地140萬平方呎的零售與辦公室綜合空間，帶來新買家。拍賣所得將用於抵消業主的未償債務。但是，若沒有第三方出價，貸款人可能會自行取消該房地產的贖回權。

「SFGATE」嘗試聯絡Emporium Centre購物中心發言人，但截至發稿尚未收到回覆。