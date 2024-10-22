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紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

舊金山動物園被評太老舊 「對人、動物都危險」

編譯胡立宗／綜合報導
舊金山動物園的安全亟待改善。（本報資料照片）
舊金山動物園的安全亟待改善。（本報資料照片）

舊金山動物管理與福祉委員會（Animal Control and Welfare Commission）新近的報告指出，舊金山動物園設備老舊，對遊客、員工與動物都不安全。

委員會並向市議會建議，必須對95歲的動物園進行全面稽核。負責撰寫報告的委員Jane Tobin，與主席Michael Angelo Torres、專家Joe Spinelli與Justin Barker一同實地考察後指出動物園的疏漏之處。

報告指出，動物園的安全措施雖然符合聯邦農業部的規定，也通過動物園暨水族館協會（Association of Zoos and Aquariums）的執照審查，但只能說安全措施達到低標，而嚴格來說，對動物與人類一樣不安全。

除了動物園的獸欄不符合動物福祉的條件，「甚至可以說是殘破」，而且動物隨時都可能逃逸。例如美洲豹的獸欄頂端是活動式的，而動物園2008年才發生過老虎外出咬死人的事故，園方可以說是瀆職了。靈長類的狐猴與葉猴，生活條件也大不同，前者的棲地受到稱讚，後者猶如牢籠。

動物園雖然屬於市府，但日常營運交由非營利的舊金山動物學會（San Francisco Zoological Society）。然而報告也指出，雙方從1990年代就沒換過約，學會的每年補助也才400萬元，市府必須增加。

舊金山市議員、正在競選市長的佩斯金（Aaron Peskin）告訴舊金山紀事報，的確應該對動物園進行全面考核了。選區鄰近動物園的議員殷嘉立（Joel Engardio）與包括動物園的梅義加（Myrna Melgar）也都同意，市府是該檢討動物園的政策了，包括提供經費以便改善環境。

市長發言人Parisa Safarzadeh則說，委員會確實提過動物園的問題，但園區符合動物園暨水族館協會的標準。她說，市長布里德（London Breed）很關心動物園的更新需求，所以才要引進中國大熊貓以提高國際關注，如此才能增加動物園的改建經費。動物園的執行長Tanya Peterson與理事主席Melinda Dunn則未回應紀事報的詢問。

動物園 舊金山 農業部

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