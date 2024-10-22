舊金山45號碼頭更新案 意外引發酸種麵包名店父子對立

漁人碼頭開發案引發爭議。（美聯社）

舊金山 港委會近日為45號碼頭的更新案背書，雖然不約束力，但仍引發正反兩方激辯，連酸種麵包名店「Boudin Bakery」的父子檔都因此公開較勁。

港委會願意背書的原因之一是，45號碼頭亟需強化，以免像54號碼頭因為年久失修而必須關閉。但引發爭議的卻是另一部分，特別是C區（Shed C）與Jefferson Street以北的開發案。

舊金山紀事報指出，C區原本是租用碼頭的漁民用來存放工具的倉庫，建物在2020年遭大火焚毀後，空地仍是漁民存放工具的地點。但總額5億5000萬元的開發案，卻要在C區南端新建漁市與展場，限縮漁民的使用空間。

Jefferson Street以北的區塊，除了Boudin Bakery，還有一間酒坊與酒廠，但新計畫卻打算另建酒坊與酒廠，還要加蓋十間出租公寓。引發Boudin Bakery第二代老闆Dan Giraudo等人的反彈，認為開發案威脅現有業者，而且根本帶不進足夠的人潮。

反倒是已經退休 的Lou Giraudo大力支持，還參加了促進會「Fisherman's Wharf Revitalized」，因為這片他生長的地方，真的需要改造、重生了，而且翻修後更有助於漁業發展。

不過回到更新案本身，港委會的認同不具約束力，還必須等市議會通過。就算議員點頭，還需要通過環境影響評估，最快也要2028年之後才可能動工。同時，港委會背書的方案還有但書，開發的前提是必須尊重效期66年與漁民的原合約。

但反對者依然不願埋單，強調漁業用地本來就小，連45號碼頭都要拿走，「我們連在舊金山外海作業都沒辦法了」。另外，蓋建後將開放停車位給一般民眾，這也讓漁民與運輸業者更難停放卡車。從曾祖父1908年落腳後就一直以漁人碼頭為家的Michael Rescino直言，漁民在碼頭忙進忙出，市府卻打算在後方辦會展？「笨到無言以對」。

只不過，支持者還是沒有放棄。在45號碼頭經營「TwoXSea」13年的老闆Kenny Belov就說，碼頭必須與時俱進，建漁市與展場是接觸大眾的第一步。他甚至模仿總統大選口號說，「我們得向前進，不能倒退」。

已經78歲的Lou Giraudo說，他相信奇蹟，也相信漁人碼頭終會轉型。看來兩方願意接受的道路不同，但目標一致，只看議會表決前，雙方能不能達成共識了。