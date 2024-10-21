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市議員候選人陳小焱聯合社區辦活動 收穫驚喜

記者劉先進╱舊金山報導
金山第11區華裔市議員候選人陳小焱（左），聯合社區舉行活動，收穫意外驚喜。居民甄健僑（右）專程趕到現場投票箱，投出關鍵一票。（記者劉先進╱攝影）
金山第11區華裔市議員候選人陳小焱（左），聯合社區舉行活動，收穫意外驚喜。居民甄健僑（右）專程趕到現場投票箱，投出關鍵一票。（記者劉先進╱攝影）

金山第11區華裔市議員候選人陳小焱（Chyanne Chen），日前聯合美國中醫跌打傷科協會、小商業舉行中醫跌打義診和同樂太極表演活動，收獲意外驚喜。

華裔選民甄健僑（Jacky Zhen）專程趕到現場在公園附近的投票箱，投出關鍵一票。他稱讚陳小焱扎根社區20多年，一直為民眾發聲，「是11區市議員當之無愧的最佳人選。」

19日早上的活動，數十居民參加。音樂聲中，大家跟著老師，打起太極拳，白鶴亮翅，摟膝拗步。隨後，接受中醫師的按摩義診。市民瑟萬托斯（Rosario Cervantes）說，首次體驗中醫按摩，感覺放鬆，「我每天工作，肩膀需要調整下。」她最關心公共安全和住房議題，並大讚陳小焱服務社區多年，經驗豐富。

金山第11區華裔市議員候選人陳小焱，聯合美國中醫跌打傷科協會、小商業舉行中醫跌打...
金山第11區華裔市議員候選人陳小焱，聯合美國中醫跌打傷科協會、小商業舉行中醫跌打義診和同樂太極表演活動。（記者劉先進╱攝影）

華人Jin最關心道路安全、街道整潔等問題。她說，一些道路樹木長得高大，遮住路牌，有安全隱患。且有的街道垃圾箱減少，時常有非法傾倒。陳小焱表示，看到Ocean街非法傾倒嚴重，垃圾遍地，她馬上撥打311報告。

住在11選區多年的華裔甄健僑，在當天一大早趕來參加活動，並在陳小焱陪同下，在公園附近的投票箱投出關鍵一票。他鼓勵華裔民眾，一定要在11月5日大選前選票，發出自己聲音，這也是每個公民的責任。「陳小焱扎根社區20多年，參與很多工會和社區活動，為華人爭取權益，一定投票支持。」

15歲從廣州移民的陳小焱，很早參加社區青年中心（CYC）的龍舟隊，在西岸醫護工會（SEIU-UHW）任重要職務，成為美國華人聯盟UCA創始會員和前全國理事。她說，移民過程中，得到頗多幫助，也希望傳播這份愛意，建設好社區，營造良好的營商和居住環境。此次舉辦活動，向社區傳播太極和中醫項目，促進跨文化交流，也藉此推廣診所等小商業的生意。

陳小焱的競選綱領包括，多管齊下，利用治療和預防，增強公共安全，遏制毒品和遊民危機。利用警員抓捕犯罪，並增強就業、教育、精神健康服務、醫療服務等資源，讓民眾安居樂業。

金山第11區華裔市議員候選人陳小焱，聯合美國中醫跌打傷科協會、小商業舉行中醫跌打...
金山第11區華裔市議員候選人陳小焱，聯合美國中醫跌打傷科協會、小商業舉行中醫跌打義診和同樂太極表演活動。（記者劉先進╱攝影）

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