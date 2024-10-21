金山市議員參選人 麥讚明、黎慧心互相背書

舊金山第三區市議員麥讚明(左)與黎慧心宣布互相背書。（記者李怡╱攝影）

距11月5日選舉只剩兩周的時間，舊金山 市第三區的市議員候選人黎慧心（Sharon Lai）和麥讚明（Moe Jamil）20日宣布互相背書，以增強彼此在選舉中的影響力。

這次互相背書反映出兩位候選人在選舉策略上的一種合作，以期能吸引更多的選民支持，並在排名選擇制（ranked choice voting）將他們的得票潛力最大化。兩位候選人均關注於推動可負擔住房、改革公共安全以及改善社區基礎設施，這也使他們在政策立場上有一定的共通點。

兩位候選人都在發表講話時，強調了他們的共同價值觀以及為社區服務的共同目標。

黎慧心在宣布背書時指出，與麥讚明的合作是基於他們都致力於推動更多的可負擔住房建設，提升社區安全，並確保市政府能夠更有效率地服務市民。她指出，儘管兩人在一些具體議題上可能有不同看法，但在核心目標上有高度一致，即讓第三區成為一個更加包容和宜居的社區。

麥讚明表示，與黎慧心的合作是選舉策略中的一部分。他指出，通過互相支持，他們可以吸引更多選民的注意。特別是在排名選擇制的情況下，這種聯盟可以提高兩人的勝選機會。他表示，黎慧心的政策提案與他自己的目標有許多重疊之處。這使得他們的合作具有很強的實際意義。

現任市議長、市長候選人佩斯金（Aaron Peskin）也到場支持。他表示，黎慧心和麥讚明的政策重點與他自己多年的市政經驗高度契合。他稱讚兩位候選人都致力於可負擔住房的擴建和改善公共安全，這些都是他本人在議會中不斷推動的重要議題。佩斯金還特別提到，他認為這兩位候選人有能力延續他在第三區的工作，並為舊金山的未來帶來積極的變化。

舊金山第三區市議員麥讚明與黎慧心宣布互相背書。（記者李怡╱攝影）

支持者表示，佩斯金的支持無疑為這對聯盟增加了更多的可信度和政治影響力，進一步鞏固了他們在選戰中的地位。

政治學者指出，這種互相背書在排名選擇制選舉中可能會帶來顯著優勢。在這種制度下，選民可以為多位候選人排序，這意味著黎慧心和麥讚明可以在選舉中互相幫助，避免票源被完全分散。學者認為，這一策略可能會讓他們能夠最大化彼此的選票 。

市民周晨新認為，這樣的聯盟也發出了兩位候選人願意為社區利益而合作的信號，有可能吸引那些對當前市府不滿，尋求更大改變的選民。