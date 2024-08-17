我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

布里德連任再現利好：華埠商戶領袖背書、肯定政績

記者劉先進 / 舊金山報導
布里德16日表示，她有為華埠社區兌現承諾的良好紀錄。（記者劉先進／攝影）
布里德16日表示，她有為華埠社區兌現承諾的良好紀錄。（記者劉先進／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）16日宣布，競選連任獲得多個華埠商戶領袖的背書支持。

布里德說，她有為華埠社區兌現承諾的良好紀錄，「正是因為我對金山和不可思議的華人社區的熱愛和承諾，我們才有了非同尋常的工作關係。」

11月的金山市長競選進入白熱化。根據紀事報最新民調，約28%的可能選民表示，把布里德列為11月選舉的首選。儘管如此，選情仍然激烈，優先排名選擇結果（ranked-choice）顯示，她的兩位挑戰者，前市長麥法恩（Mark Farrell）和非營利組織創始人羅偉（Daniel Lurie）都有很強的競爭力。

劉運方說，在布里德的任期內，撥款幫助商家應對無理的殘疾人士法案訴訟，讓律師解答商戶的疑惑。商會每年都舉行農曆新年花車巡遊，在新冠疫情中，巡遊受到排外情緒影響，市長不僅加油打氣，還做出更多投資，確保活動成功。她還在新年期間推廣華埠花園角免費停車計畫，吸引訪客消費。

邵旗謙說，希望市長和辦公室工作人員能經常到華埠聽取民意，以解決問題。他也稱讚布里德是頂級銷售員，在訪華時，不斷推廣金山旅遊。比如，她和深圳航空交談，開出的條件，讓對方心動不已，考慮首次開放航班到舊金山。「各個參選市長的候選人，都在說金山的問題，但沒有像布里德一樣，提出如何推廣舊金山。」

布里德說，正因為華人社區的分量，金山才在全球城市版圖上占有一席之地。訪問中國時，很多人說，金山是一座希望的燈塔，但因為美中航班減少，難以到舊金山。所以她努力推動復航，振興旅遊。

舊金山中華總商會監事黃英豪（Harlan Wong）， 美化華埠行動委員會創辦人勞微笑 （Lily Lo），華埠商人協會會長李雷綺華 （Eva Lee），永興餅家及嘉賓閣咖啡餅店東主陳永興（Henry Chen），華埠歷史文化協會共同創辦人及小商業主羅余潔茜（Nancy Yu Law），中華總商會農曆新年花車巡遊總監及花園角停車場董事劉加聰（Tony Lau )等出席活動。

舊金山市長布里德表示，競選連任獲得多個華埠商戶領袖的背書支持。（記者劉先進╱攝影...
舊金山市長布里德表示，競選連任獲得多個華埠商戶領袖的背書支持。（記者劉先進╱攝影）

華埠 舊金山 華人

上一則

精簡行政成本？ 麥法恩D提案財務惹議

下一則

矽谷洛斯蓋圖學區高中要求檢查選手 防心臟驟停

延伸閱讀

新民調：56%加州人支持36號提案 對盜竊販毒加重刑罰

新民調：56%加州人支持36號提案 對盜竊販毒加重刑罰
金山市長候選人羅偉 反對關閉海傍公路 批市府背叛民意

金山市長候選人羅偉 反對關閉海傍公路 批市府背叛民意
布里德掃蕩遊民帳篷 佩斯金轟：無家者數量不減反增

布里德掃蕩遊民帳篷 佩斯金轟：無家者數量不減反增
19%→43% 布里德亞裔選民支持度升高

19%→43% 布里德亞裔選民支持度升高
布里德競選連任 獲亞裔領袖背書 競選宣傳單列28人姓名

布里德競選連任 獲亞裔領袖背書 競選宣傳單列28人姓名

熱門新聞

第一屆中國小姐冠軍林靜宜（最前排右一）6月29日出席北加州實踐大學校友會，並與大家合影。（林靜宜好友提供）

第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲

2024-08-14 22:05
很多P65食品安全警告標籤表述籠統，沒有指明顯涉及的有害化學物質。（記者徐蓓蓓／攝影）

在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？

2024-08-14 19:01
醬油等調料貨架上方有醒目的警告標籤。（記者徐蓓蓓／攝影）

亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字

2024-08-14 18:21
加州1號公路大蘇爾段因塌方，在整個夏天一直保持封閉狀態。（本報檔案照）

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

2024-08-14 00:49
谷歌公司山景城園區電腦實驗室今年兩度起火。（山景城消防隊提供）

谷歌山景城辦公室再度起火 損失慘重

2024-08-15 21:24
洛杉磯當地時間12日發生規模4.4極淺層地震，ESPN女主播驚慌畫面被直播放送。(取自ESPN影音畫面)

洛杉磯規模4.4地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

2024-08-12 22:30

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區