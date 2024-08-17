看到賀錦麗的才華與正義感 邱信福出席民主黨大會支持

邱信福作為唯一華裔官員出席民主黨全國代表大會。（記者李怡/攝影）

2024年民主黨 全國代表大會將於8月19日在芝加哥召開，代表將投票決定民主黨總統候選人。邱信福作為加州民主黨領導人和民選官員類別（PLEO）中唯一華裔參會。16日，他向本報表示，將聯合諸多亞裔民選官員共同支持賀錦麗 的總統競選。

邱信福表示，曾和賀錦麗在舊金山地檢長辦公室共事，在擔任辦公室助理檢察官時，看賀錦麗擔任檢察官的結案呈詞，「我對她充滿敬畏，看到她的才華、強烈的正義感和同情心。她是一位為人民而戰的鬥士。這些品質正是許多人鼓勵她競選金山地檢長的原因」。

邱信福支持賀錦麗除了早前在舊金山與其共識留下深刻印象之外，他認為賀錦麗將打破族裔與性別障礙，她將成為第一位女性非裔亞裔總統。

邱信福表示，民主黨全國代表大會的良心條款（good conscience），適用於拜登 還是候選人的情況。條款規定，當選參加全國代表大會的代表，如承諾支持某位總統候選人，則應本著良好的良心，反映選舉他們的人的情感。但由於拜登已退出競選，該規則不再適用。現在要由每一位代表來決定，提名誰擔任民主黨總統候選人，「我作為加州代表出席大會，會堅決支持賀錦麗」。