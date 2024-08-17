我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國「這名校」巴黎奧運狂拿12金 獎牌總數只輸7國

富豪蓋蒂出售柏克萊「希臘羅馬式」別墅 開價500萬

看到賀錦麗的才華與正義感 邱信福出席民主黨大會支持

記者李怡／舊金山報導
邱信福作為唯一華裔官員出席民主黨全國代表大會。（記者李怡/攝影）
邱信福作為唯一華裔官員出席民主黨全國代表大會。（記者李怡/攝影）

2024年民主黨全國代表大會將於8月19日在芝加哥召開，代表將投票決定民主黨總統候選人。邱信福作為加州民主黨領導人和民選官員類別（PLEO）中唯一華裔參會。16日，他向本報表示，將聯合諸多亞裔民選官員共同支持賀錦麗的總統競選。

邱信福表示，曾和賀錦麗在舊金山地檢長辦公室共事，在擔任辦公室助理檢察官時，看賀錦麗擔任檢察官的結案呈詞，「我對她充滿敬畏，看到她的才華、強烈的正義感和同情心。她是一位為人民而戰的鬥士。這些品質正是許多人鼓勵她競選金山地檢長的原因」。

邱信福支持賀錦麗除了早前在舊金山與其共識留下深刻印象之外，他認為賀錦麗將打破族裔與性別障礙，她將成為第一位女性非裔亞裔總統。

邱信福表示，民主黨全國代表大會的良心條款（good conscience），適用於拜登還是候選人的情況。條款規定，當選參加全國代表大會的代表，如承諾支持某位總統候選人，則應本著良好的良心，反映選舉他們的人的情感。但由於拜登已退出競選，該規則不再適用。現在要由每一位代表來決定，提名誰擔任民主黨總統候選人，「我作為加州代表出席大會，會堅決支持賀錦麗」。

賀錦麗 民主黨 拜登

上一則

出席全美黨務研習會 朱立倫：國民黨策略是親美和中

下一則

「梅蕾餸給你」8月26日首播 上菜信仰與家鄉味

延伸閱讀

賀、川搶推經濟民粹政策 不說錢從哪來

賀、川搶推經濟民粹政策 不說錢從哪來
2.5萬首購補貼恐助長通膨 賀錦麗政策被批買票

2.5萬首購補貼恐助長通膨 賀錦麗政策被批買票
買房補助2.5萬 生孩子抵稅6000…賀錦麗發表經濟政策

買房補助2.5萬 生孩子抵稅6000…賀錦麗發表經濟政策
賀錦麗將頒布經濟綱領 首重減輕人民經濟負擔

賀錦麗將頒布經濟綱領 首重減輕人民經濟負擔
川普或賀錦麗誰勝選 將決定明年Fed利率3路徑走哪條

川普或賀錦麗誰勝選 將決定明年Fed利率3路徑走哪條

熱門新聞

第一屆中國小姐冠軍林靜宜（最前排右一）6月29日出席北加州實踐大學校友會，並與大家合影。（林靜宜好友提供）

第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲

2024-08-14 22:05
很多P65食品安全警告標籤表述籠統，沒有指明顯涉及的有害化學物質。（記者徐蓓蓓／攝影）

在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？

2024-08-14 19:01
醬油等調料貨架上方有醒目的警告標籤。（記者徐蓓蓓／攝影）

亞洲超市「食安警告標識」何其多 有的僅見一行小字

2024-08-14 18:21
加州1號公路大蘇爾段因塌方，在整個夏天一直保持封閉狀態。（本報檔案照）

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

2024-08-14 00:49
谷歌公司山景城園區電腦實驗室今年兩度起火。（山景城消防隊提供）

谷歌山景城辦公室再度起火 損失慘重

2024-08-15 21:24
洛杉磯當地時間12日發生規模4.4極淺層地震，ESPN女主播驚慌畫面被直播放送。(取自ESPN影音畫面)

洛杉磯規模4.4地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

2024-08-12 22:30

超人氣

更多 >
巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言

巴菲特住了70年的房子當初只花3.1萬 他的5個購屋名言
男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了

男顧客擠爆杭州1超市 因老闆娘露乳「深不可測」 警方上門了
「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」

「先天健身聖體」 女童獲傅園慧關注 學游泳「腿像有螺旋槳」
紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路

紐約州低收入家庭 每月15元便可享用網路
沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區

沙門氏菌黃瓜致全美至少449人病倒 這三州是重災區