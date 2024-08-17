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精簡行政成本？ 麥法恩D提案財務惹議

編譯組／綜合報導
舊金山市長候選人麥法恩日前獲得了消防員工會等的支持。（競選團隊提供）
舊金山市長候選人麥法恩日前獲得了消防員工會等的支持。（競選團隊提供）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山市長候選人麥法恩（Mark Farrell）周四（15日）獲得了本市一些最令人垂涎的支持，其中包括頗具影響力的消防員工會，他誓言要恢復街道的秩序和安全，清除市政廳層層腐敗、效率低下的官僚機構。

但是雖然麥法恩口口聲聲說要維護法律和秩序，但他和他的競選團隊卻非常樂於積極突破自己的法律底線。

據「紀事報」6月報導，麥法恩的市長競選活動採取了不同尋常的舉措，與麥法恩為支持D提案（Proposition D）而成立的一個投票措施委員會（ballot measure committee）分攤費用，該提案目的是削減市裡繁雜眾多的委員會。候選人成立投票措施委員會以提高他們在選民中的知名度是很常見的。但是，候選人委員會和投票措施委員會之間分攤費用的做法會帶來法律上的不確定性，容易被利用和濫用。

雖然捐贈者對候選人競選活動的捐贈上限為500元，但他們對投票措施委員會的捐贈卻不受限制。麥法恩將這兩筆資金匯集在一起，招致了政治對手對他洗錢的指責。

麥法恩在一份聲明中說：「我們所做的一切都經過法律顧問的審查、批准和簽字。我的對手正在加班加點地把我們拖入泥潭，因為他們試圖轉移選民對他們失敗的領導力和無法為我們的城市帶來真正改變的注意力。」

如果麥法恩用他的票選委員會的錢來補貼他的市長競選，那是違法的，可能會被舊金山道德委員會處以高額罰款，罰款金額將是不當資金金額的三倍之多。

麥法恩的競選團隊堅決否認存在這種情況，並堅稱這種獨特的財務設置是合法的，並有助於精簡行政成本。但麥法恩的競選工作人員實際上將大量時間花在了D提案競選上。

前舊金山道德委員會委員、聖馬刁（San Mateo）縣高等法院法官科普（Quentin Kopp）6月向市道德委員會對麥法恩的費用分擔做法做了投訴。

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