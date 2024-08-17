屋崙逮捕4起槍擊案嫌犯 西屋崙繳獲大量槍枝

屋崙警局16日表示，警方已逮捕了5月、7月和8月發生的四起致命槍擊案中的嫌犯。（記者劉先進／翻攝）

屋崙 警局16日在線上記者會表示，警方已逮捕了5月、7月和8月發生的四起致命槍擊 案中的嫌犯。走馬上任三個月的警長米切爾（Floyd Mitchell）表示，要使街道更加安全，該市還有很長的路要走，但最近的數字顯示出進步，犯罪率在下降。

根據全美主要城市警長協會發佈的最新數據，今年迄今為止，屋崙已發生47起兇殺案，而2023年為52起。與去年上半年相比，強姦案下降8%，搶劫案下降15%，惡性襲擊案下降4%。

副局長沙維斯（Fred Shavies）重點介紹這四起致命槍擊案調查情況，這些案件均已逮捕涉案人員。8月7日，33歲的母親拉莫斯（Maria Ramos）在希爾頓街（Hilton Street）探親時被槍殺，當場死亡。這起發生在光天化日之下的槍擊案震撼了附近的居民。 在警局特別資源小組和巡邏隊確認一輛涉案車輛後，已有三人被捕，包含兩名青少年和一名男子。

助理警長比爾（James Beere）說，在過去的三周，西屋崙的暴力犯罪 有所上升。警方在附近地區投入更多的資源，並因此逮捕多人，繳獲大量槍枝。「這些槍枝通常都配備大容量彈匣，自動扣動扳機和多連發扳機，基本上可以說是機關槍。」

警方表示，他們還在西湖基督徒露臺社區（Westlake Christian Terrace Community）附近建立一個指揮中心。自6月底以來，該地區已發生25起搶劫和襲擊案件。大多數受害者是亞裔和老年人。比爾，有三夥犯罪分子涉及這些案件，七名青少年和一名成年人已被逮捕。