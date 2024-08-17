出席全美黨務研習會 朱立倫：國民黨策略是親美和中

朱立倫一行在國民黨駐美總支部門前。（記者夏顏／攝影）

中國國民黨 主席朱立倫16日出席在舊金山 中國國民黨駐美總支部舉辦的「中國國民黨建黨130周年黨慶大會」暨「全美黨務研習會」。來自舊金山灣區以及加拿大與美國多地的百餘位黨員幹部出席了會議。

朱立倫致開幕詞表示，國民黨作為台灣國會最大的政黨，會秉持國父孫中山先生「自由平等」的民主精神，持續努力為民眾關心的重要法案，為中華民國 的未來繼續打拚。朱立倫提到，國民黨隨著時代的進步要不斷的黨務革新，實現年輕化、扁平化、貼近民意，希望海外僑界新的一代可以成為國民黨員。

開幕儀式後，朱立倫接受媒體聯訪表示，親美和中是國民黨的重要路線，與美國兩黨維護友誼的同時，國民黨希望維護區域的安定，促進兩岸和平，國民黨與美方的立場一致，希望透過交流對話，而不是交惡對抗，以避免造成區域危機。

朱立倫拜訪合和會館（記者夏顏／攝影）

朱立倫拜訪洪門致公總堂。（記者夏顏／攝影）

會後朱立倫一行拜訪了舊金山華埠傳統僑社，合和總會館以及五洲洪門致公總堂，感謝傳統僑社一直以來對國民黨海外事務的支持，並期待海外華人新生代可以加入國民黨。

洪門致公總堂盟長趙炳賢 、會長梁國緯、秉公堂副總經理鄧灼照、中評委鍾維君、陳伯豪、趙川三、張人睿，以及國父紀念館館長陳夏儀等黨員代表出席。

中國國民黨130週年黨慶大會出席人員。（記者夏顏／攝影）

中國國民黨130週年黨慶大會出席人員。（記者夏顏／攝影）