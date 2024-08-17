南加福智意外救下百隻羊群 竟成防野火大功臣

野草蔓生在山區裡，高低起伏不利機具進駐，羊群成為除野草地的最佳功臣。（北加福智提供）

加州野火頻傳，北加 福智基金會位於山區的未開發地野草蔓生，隱藏野火危機，請羊群來除野草一年要價4萬元，正巧南加 福智救援了百隻羊，能解北加福智的燃眉之急，沒有畜牧經驗的志工們，經過一年磨練，從門外漢成了牧羊人，歷經困難完成照護羊群，防治當地野火的工作。

北加福智基金會為了推廣有機種植與關懷生命，2022年成立「孔雀山莊」，正申請未來用作有機種植發展，山莊鄰近alum rock county park，占地25英畝的荒地在尚未開發前，滿山的野草問題，如遭遇野火將星火燎原。

石尚瑛與志工們，經過一年多的歷練，從畜牧的門外漢，成為真正的牧羊人。（北加福智提供）

「羊隊長」石尚瑛

目前負責管理羊群，人稱「羊隊長」的孔雀山莊園區管理員石尚瑛，為了解決野草問題，原計畫請專門吃野草的羊群團隊來協助防野火，沒想到300隻羊吃草六個月，估價就要4至5萬元。正巧，南加福智救下了一批近百隻羊群，原來一所就在南加福智小鸚鵡農場對面的農場要關閉，場內的百隻羊群將集體送往屠宰場，南加福智志工不忍心羊群遭撲殺，便收留下了羊群，占地僅有2英畝的小鸚鵡農場更加擁擠，每個月的羊群飼料費也顯負荷。

在山莊裡除草的羊群，每三個星期就要更換地點吃草，持續清除野草。（北加福智提供）

石尚瑛說，南加救下了一百隻羊，要一直付飼料費，北加這邊有這麼多草，還要付羊來吃野草的費用。雙方志工溝通協調後，決定聘請羊群來吃野草，從2023年的感恩節開始，陸續從南加借了羊群北上。

羊群吃野草防山火 ，是互利的，然而北加福智志工們沒有畜牧經驗，一切從零開始。第一批羊群抵山莊時，甚至不確定看似脆弱的電纜網能否圈住羊群，志工先將一隻羊放入柵欄中，仔細觀察羊隻觸電後，不會靠近電網，才安心陸續將羊群放入柵欄中。

山區有山獅出沒，為避免山獅攻擊，志工加高柵欄，遇到冬季大雨，帳棚還被暴雨壓歪。每天還需要派人上山為羊群開關閘門，排班人力吃緊，就連北加福智基金會的執行長王允右也輪班上山照顧羊群。

自然環境產生的野火問題，也讓羊群以自然生態方式解決。（北加福智提供）

外行人從頭學起

「羊隊長」石尚瑛為了羊群投入大量時間與精力，搬動羊隻時閃到腰，為了盡快將生病的羊隻送去看獸醫，用自己的休旅車載羊，羊在車上大小便，亂踢亂踩，完全破壞了原本乾淨整潔的車內。石尚瑛說︰「我對車子是有潔癖的人，要放棄自己的堅持，是一個很大的門檻。」

經過一年來與羊群的磨合，石尚瑛從沒有經驗的畜牧外行人，成為內行的牧羊人，學會拿針筒抽藥幫羊打針、拴住羊隻上藥，甚至能自行幫羊打點滴，連皮下注射都難不倒她，「遇到困難的時候，沒有什麼事情可以擋住你，一定可以找到方法去做」。

羊群吃草的範圍每三個星期就要更換，提供羊群新鮮的草地。石尚瑛這時就要前往荒煙漫草地重新架設電纜，她遭遇到了響尾蛇與毒橡樹。她回憶到，一開始聽到有響尾蛇時，感到很害怕，覺得不要做這件事情好了，現在覺得，真的有意義的事情，要做就可以去做，只是要想怎麼去做。

她詳細研究了有關毒橡樹與響尾蛇的知識，並找到了美國中西部獵人穿著的防響尾蛇褲，對於毒橡樹，還製作了精美的圖說，教導其他志工如何辨別毒橡樹在四季的顏色與模樣，避免其他人碰觸。

基金會細心照顧羊群，甚至為每隻羊都取有名字。（北加福智提供）

畢業自清華大學電機系的石尚瑛，本業是矽谷工程師，她最近與大學同學分享，自己成為了一位牧羊人，照顧約80隻羊群，獨特的斜槓經歷讓同學們都大為吃驚。她表示，在佛教裡面，善有善報，人是可以選擇做善，但動物想做善事比較困難，羊很幸運被救了，羊到了北加，協助防治山火，有了工作，那便是做善事。