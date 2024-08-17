長期被關羊群獲救 首見綠草地興奮直跳腳

冬天雨季時，鮮嫩的綠草地，讓剛來到的羊群與動物非常興奮。（北加福智提供）

北加 福智基金會為了防治山火 ，從南加 福智借調被救援的羊群來吃荒地野草，長期被關在柵欄內，只吃飼料的羊群，首次被放到充滿新鮮綠草的山區，興奮到四隻腳一起跳起來，連跳四、五次，來到綠草地的防治野火工作的還有兩隻哈士奇與一隻護羊犬Mac。

石尚瑛細心照顧救援來的動物，完成防治野火的工作，更獲得心靈上的滿足。（北加福智提供）

目前負責管理羊群，人稱「羊隊長」的孔雀山莊園區管理員石尚瑛，看到被救援的動物，快樂奔跑在草地上，深受感動，「這種感覺，讓我覺得可以讓生命這麼快樂是一種榮幸，讓我感動得很想哭」。

被救援的不僅有羊群，還有兩隻長期被關在籠裡飼養的哈士奇，原意是想找趕羊群的牧羊犬，找來了兩隻哈士奇試試看是否可以趕羊。目前哈士奇對羊群的幫助不大，有可能無法將哈士奇留在山莊，石尚瑛仍在努力為哈士奇找到永續快樂的生活方式。

護羊犬Mac認真執行任務，保護羊群。（北加福智提供）

在山莊除野火工作的動物，12日再加入一隻工作犬Mac，Mac來自救援犬隻的組織，不少民眾收養了工作型幼犬，但一年後發現狗所需要的空間與精力超乎預期，便棄養了犬隻，救援組織收養了棄犬，並訓練成工作犬，並為棄養犬找到工作。

石尚瑛表示，牧場的工作犬分成兩種，一種是趕羊的牧羊犬，一種是保護羊的護羊犬，由於山上山獅入侵，需要護羊犬保護羊群。護羊犬Mac才一歲大，已對保護羊群的工作十分熟悉，剛抵山莊就巡視一番羊群的電纜網，並找到有漏洞的電纜網，「Mac看著歪掉電網，回頭睥睨的看了我一眼，我趕緊承諾，明天立刻修好」。