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金山10校恐關閉 學區最動盪一年 影響未來數十年

編譯組／綜合報導
面對至少10所學校將關閉等挑戰，舊金山學區迎來可能是近來最動盪的一年。(圖取自舊金山聯合學區臉書)
面對至少10所學校將關閉等挑戰，舊金山學區迎來可能是近來最動盪的一年。(圖取自舊金山聯合學區臉書)

舊金山4萬8000名公校學生將於19日開學，啟動舊金山聯合學區有史以來可能最混亂的學年之一。學區官員與家庭將必須因應至少10所學校可能關閉、為防止政府接管而大規模削減開支、分歧的學區委員選舉以及學生被分配到各學校等重大改變。

此外，還有一個新薪資系統推出，取代先前錯誤百出、耗資超過3400萬元並已持續3年的系統，以及20年來首次推出新讀寫課程。在經歷10年的數學教育激烈爭辯後，代數1(Algebra 1)將在初中重新引入。學校委員會可能重新考慮洛威爾高中(Lowell High School)的擇優入學政策(merit-based admission)。

學區總監韋恩(Matt Wayne)表示，他明白未來巨變的程度，所需要做的事情困難，非常具有挑戰。

「舊金山紀事報」報導，學區明年的發展方式，可能在未來數年甚至數十年產生影響。失誤或管理不周，可能進一步減弱公眾信任，迫使家庭搬到其他地方，並導致學區遭到州府接管。另一方面，果斷的決定可帶來平衡預算與清晰財務健全運作，以及穩定且擁有教職員所需資源的完全入學校園。

很難判定這些巨大變化將如何結束，無論是在舊金山或其他地方。學校財務決策專家羅查(Marguerite Roza)表示，需同時解決很多問題，通常會遇到許多認真的學區委員與校長，但他們並沒有實際處理這些問題的經驗。她認為，要讓學區擺脫財務困境，需民選官員做出抉擇，權衡得失並採取行動。

學區華裔教育委員林謙悅（Jenny Lam）表示，她準備好了，因為她是由民眾選出來，須確保學生不僅能獲得最好教育，並且獲得最好機會。

今年學區仍超支1億4850萬元，將由儲備金支付，但之後就所剩無多。儘管已進行大幅裁員，並減少超過900個職位，但校董會可能需於明年6月之前、為2025-2026年預算削減超過1億元。韋恩表示，這將是一項挑戰。

加州已任命有權否決校董支出的財務顧問，但若明年不大幅減少預算，學區可能耗盡現金並須援助，將導致州府接管。「舊金山家長聯盟」(San Francisco Parent Coalition)執行主任多德森(Meredith Dodson)擔憂，州府接管的可能性是次要，但學校關閉卻為首要。

韋恩預計，將於9月公布建議關閉學校名單，校董會預期於12月針對名單進行投票，學校將在學年結束時關閉。

近年來，學區入學率下降，導致106間小學、初中與高中校園出現1萬4000個空缺，預計未來5年將流失5000名學生。韋恩希望讓家長相信，儘管有困難，但關校是必要，以確保所有學生皆能獲得所需資源，目前學生太過分散。

儘管關校有困難度，韋恩認為，解決超支與入學率下降問題，已被延遲多年，要回到正軌需付出巨大痛苦，但只是暫時。他認為，學區正展望未來，而不僅是現況，做出艱難決定，因為相信有益於舊金山未來學生。

學區 舊金山 預算

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