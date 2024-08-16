布里德掃蕩遊民帳篷 佩斯金轟：無家者數量不減反增

佩斯金（左）指責布里德（右）清掃無家者帳篷行動是激進且無效的。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會議長、市長候選人佩斯金 (Aaron Peskin) 競選辦公室15日發表聲明，譴責舊金山政府最近採取的激進且無效的遊民 帳篷清掃行動，並稱這樣做只是將無家者從一個社區清掃到另一個社區，也是為了將市長治理城市不當的紀錄從公眾的視線中抹去。

聲明稱，舊金山遊民人數仍在增加，自2022年以來增加了7%，無家可歸家庭人數激增94人，還有許多人住在車上，長期無家者增加了11%。且住在街道上的無家者60%在無家前住在舊金山。

佩斯金競選團隊提供數據顯示，在所有無家者中，68%是因個人經濟破產失去住所，與毒癮導致無家可歸的說法相反；43%的人因失業、被驅逐、租金 上漲、工作時間減少或喪失抵押品贖回權而失去住所。另外 25%的人在家庭糾紛、分手或家庭暴力後無力支付房租。

佩斯金表示，舊金山收容了不到一半的無家可歸者，而紐約等城市收容了95%的遊民。報告顯示住房方面取得的進展，因收益歸功於2018 年C提案創造的資金，這是他強烈支持的一項投票措施。

佩斯金指出，下一任市長是否有能力真正解決無家可歸問題，是舊金山面臨的最關鍵問題。他提出六步驟策略來應對遊民問題，包括：改革無家可歸者管理、採取區域性治療方法、停止驅逐以防止更多無家可歸者、建造2000個新的收容所床位、結束學生和家庭無家可歸現象，建造更多經濟適用住房。

截至發稿本報未獲得市長布里德對佩斯金聲明的回應。

上周布里德曾指出，大多數時候，清理行動由健康街道營運中心（HSOC）協調，工作人員會遇到大量遊民拒絕住進庇護所。去年的拒絕入住人數是67%。本次清掃的對象也是針對露宿街頭的自願無家者營地。為了防止被清理的帳篷和無家者捲土重來，HSOC工作人員和各城市部門執法人員，會時常前往被清理的營地巡查，如發現無家者還在街頭，會再次強制清掃。

另外舊金山為此還安排的龐大的外展團隊，除了為無家者提供日常的住宿和發放食物外，還積極主動走進社區，並回應服務需求。舊金山警察局與工務局會積極配合做好市區內小範圍的營地清掃工作。