定居灣區50餘年 第一屆中國小姐林靜宜中風辭世 享壽86歲

1960年在台灣舉辧的「第一屆中國小姐」加冕典禮。(本報系檔案照片)

1960年在台灣舉辦的「第一屆中國小姐」冠軍林靜宜，定居舊金山 灣區50餘年，7月28日中風過世，享壽86歲。據了解，林靜宜今年6月29日與好友聯袂出席北加 州實踐大學校友會年會，當時還與許多實踐大學校友們歡聚合影，精神與身體狀態相當好。僑界聽聞林靜宜突然過世的消息，感到惋惜。

「第一屆中國小姐」冠軍林靜宜日前因突發疾病過世。今年6月29日林靜宜（右二）還出席北加州實踐大學校友會。（北加州實踐大學校友會提供）

林靜宜的好友表示，林靜宜今年參加北加州 實踐大學校友會年會時非常高興，因為疫情這三、四年她都沒公開出席過活動，加上年紀已大，很少有機會可以出外參加大型聚會，特別盛裝打扮，活動當下也有很多校友知道她是第一屆中國小姐，因此圍上來拍照、聊天。

「第一屆中國小姐」冠軍林靜宜（最前排右一）6月29日出席北加州實踐大學校友會，並與大家合影。（林靜宜好友提供）

好友說，林靜宜因為參加聚會，心情特別好，跟好友說她好久沒有與這麼多人相聚，7月15日生日時，特別邀請幾位好友與她歡聚，還請了一桌飯，與幾位好友們以及牧師聚餐，沒想到過完生日沒多久，就傳出林靜宜突然中風，在醫院住院三天，7月28日晚上在Oakland Wanda Chan Memorial Hospital離世。

好友說，林靜宜早期在北加灣區僑界相當活躍，最早住在密爾布瑞，也曾經開過Baskin Robbins 31冰淇淋店，她風度與氣質都非常好，對朋友也很大方，常常邀請朋友到密爾布瑞的家中聚會，40多年前北加州中國大專校聯會正在籌備還沒成立時，林靜宜就是籌備委員會的成員之一，非常熱心僑界的事務。

林靜宜的先生大約25、26年前因癌症離世，她的女兒也定居在美國東岸，林靜宜後來獨居在聖利安住的公寓中。林靜宜好友表示，林靜宜搬到聖利安住後比較常與教會和幾個好友接觸，也因為年紀大就慢慢淡出僑界事務，林靜宜生前常說，她早上起來就走路到附近店家買份報紙、買杯咖啡，坐著喝咖啡、看報紙，訓練腿力，幽靜的過日子。

北加州實踐大學校友會年會是林靜宜最後出席的公開場合。北加州實踐大學校友會成員表示，林靜宜一直以來都很關心實踐校友會，今年年會還捐了300美元，當作抽獎的禮物，到了現場也與許多校友們相談甚歡，相當高興。

不過校友也說，年會活動結束後隔了幾天，校友們想再約林靜宜時，就發現有點異狀，因為林靜宜突然好像忘了許多之前的事情，請她提供地址時，也突然寫了一個30多年前的地址，沒想到過陣子就傳出林靜宜過世的訊息，校友們都感到很惋惜。

林靜宜是1960年第一屆中國小姐冠軍，台灣嘉義人，畢業於實踐家專，選拔時年齡22歲，當選冠軍後曾前往南加長堤參加世界小姐選拔賽，途中經過舊金山，受金山僑界熱烈歡迎，還在舊金山中華會館留下合影。沒想到之後定居在舊金山灣區，也在舊金山灣區的僑界深耕，結下深深的緣分。