打擊零元購 聖荷西市長挺36號提案 結合務實民主黨官員力促過關

聖荷西市長馬漢與志同道合民主黨官員結盟，要讓36號提案過關。(本報檔案照)

由大規模零售商組成的團體把Proposition 36(36號提案)放上11月選票。該提案主旨在打擊零售盜竊和毒品慣犯，受到許多民主黨 進步派官員反對。聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)與一些務實的民主黨官員卻大力支持該案，希望該案過關以維護社區與居民的安全。

馬漢與志同道合的民主黨官員以及非黨派政府機構組成競選委員會，為36號提案過關而努力。一些民主黨進步派的官員表示，該提案注重懲罰勝於復健。但其實他們可能是因為這項提案是由大企業發起的而反對。

馬漢於14日宣布，已與沙加緬度地檢長何天(Thien Ho，音譯)以及糜鹿林(Elk Grove)市長辛艾倫(Bobbie Singh-Allen)結盟，把36號提案當成社區安全政策的應行措施，而不是政治風向話題。

36號提案基本上是對47號提案不良後果的補救方式。47提案把偷竊價值不滿950元的罪當成輕罪(misdemeanor)，觸犯者沒有什麼嚴重的後果，因而促成近年來零售盜竊歪風猖獗。

如果36號提案通過，執法人員可以對盜竊屢犯提控重罪(felony)。盜竊之風的受害者，首先是零售商，因此沃爾瑪(Walmart )、標的百貨(Target)和家得寶(Home Depot)等，捐出至少數百萬元競選經費，要讓36號提案在公投中過關。

從去年起，加州 政府已經投入數億元打擊零售盜竊，把經費撥給地方警察機關和地檢單位，但迄今沒有多少成效。譬如聖荷西得到850萬元撥款，讓警察局多派人巡邏。

馬漢表示，這種方法並沒有長久的效用。當店家報警後，警察只能給嫌犯開一張罰單。現在必須讓警察有維安的能力，不能允許竊賊和毒販屢犯不改，而且沒有真正的懲罰。

反對36號提案的最高加州官員，就是紐森 州長自己。他曾試圖放上一個與36號提案相抵銷的提案，但終究沒能成功。馬漢則與紐森在本案上對立，馬漢認為州長沒有盡力維護一般百姓的安全，反而似乎是在維護罪犯的權益。