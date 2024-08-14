張錫宏等社區領袖 聖荷西籌款應援羅達倫競選國會議員

張錫宏等僑界領袖聖荷西籌款應援羅達倫競選國會議員。（記者徐蓓蓓╱攝影）

「美亞領袖學院(APALI)」創辦人及執行長、庫比蒂諾首位華裔 市長張錫宏(Michael Chang)，日前與灣區眾多華裔科技、文化、企業及政界領袖在聖荷西舉辦籌款會，應援羅達倫(Evan Low)競選國會議員。

參加當日活動的來賓包括方瑞賢(Ken Fong)，龔行憲(Hsing Kung)、朱偉人(Sandy Chau)、朱伯忠(Buck Gee)、陳朝全(Jerry Chen)、方文忠(Paul Fong)、李洲曉(Otto Lee)、黃少雄(Gilbert Wong)、趙嬿(Yan Zhao)、張蘊禮 (Rose Tseng)、陳李素英(Sue Chan)、黃瓊香(Gerrye Wong)、丁維平(Diana Ding)以及邱沁(Jean Ho)等。

張錫宏表示，此次國會議員選舉，是16選區31年來首次有此空缺，「是千載難逢的機會。」他指出，這場競選應是今年華人最重要且最有希望的一場選舉。

在矽谷鼓勵華裔參政和選民投票長達40年的龔行憲深感國會中有華裔的重要性。他表示，當年華裔科學家李文和被污名時，國會完全沒有華裔議員。今日國會眾議院裡有535位眾議員，但也只有4位華裔。「他們就代表著華人在國會裡的聲音，這對華人在美的地位非常重要。」

羅達倫表示，自己學生時代在迪安薩學院選修張錫宏教授的「亞裔 美國人研究」課時，本來想自己就是亞裔美國人，這門課一定可以輕鬆拿A。而且看到老師叫做Michael Chang，還以為他就是著名華裔網球選手張德培。但在學習之後卻深受啟發，也為亞裔文化身份教育的缺失而憂心。

羅達倫分享了自己作為第四代加州 華裔，卻依然要面對「永恆的外國人」的刻板印象，並聯繫到近來對總統候選人賀錦麗族裔的質疑，強調代表性的重要。

他表示，當時自己對市政的認知非常淺薄，還以為庫比蒂諾只是聖荷西市的一個社區。張錫宏鼓勵他和其他同學去旁聽市議會會議。而他的從政之路也由此開啟。

羅達倫擔任加州眾議員10年建樹甚多，包括創辦州議會科技委員會，立法使農曆新年成為加州州立假日，以及通過2億元反仇亞社區經費等。目前為羅達倫背書的組織包括教師、警察、醫務人員、機師工會及多個亞裔團體。