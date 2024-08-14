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調研顯示：食品安全警告 亞洲超市何其多

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
醬油等調料貨架上方有醒目的警告標籤。（記者徐蓓蓓／攝影）
醬油等調料貨架上方有醒目的警告標籤。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州的大小超市，尤其是亞洲超市購物時，常常會看到一個寫著「!Warning: Cancer and Reproductive Harm」 (警告：癌症及生殖系統損害）的標籤。這個標籤有時候比較大，直接貼在產品背面的標識上。有的時候只是在既有標識眾多文字內容中夾帶的一行小字。

不論標籤是大是小，購物的時候只要看到，因為文字警告的內容太怵目驚心，就算本來打算要買，也難免要再三思量。有時候要購買的產品品類，很多都有這種警告標籤，簡直讓人無所適從。

那麼到底什麼樣的產品上這類標籤比較多呢？

記者來到矽谷南灣一家大型連鎖華人超市。進門位置是常常被傳重金屬容易超標的大米。仔細查看，大多數都是加州本地生產的大米，並沒有發現警告標籤。還有不少日本產大米，也沒有發現警告。接著是新鮮蔬果區域，包括平時比較容易受到懷疑的黃豆芽在內，都沒有看到警告。

放在開放式冷櫃中的八種生鮮麵條，有本地生產，也有中國、南韓和日本生產的。其中兩種本地生產的，兩種中國生產的和一種南韓生產的都有警告標識。需要注意的是麵條的產地和麵條的品類並不一定一致。有一款日式拉麵是中國生產的，還有一款日式拉麵和烏冬麵是美國生產的。

這家超市的海鮮類生鮮都是自行獨立包裝，並沒有加上警告標籤。但在放置這些海鮮的冰櫃上有一個大的標籤，寫道：「食用包括但不僅僅局限於蝦、貝類、烏賊、鳳尾魚、鰻魚和其他魚類在內的海產品可能會讓你暴露於包括鉛在內化學物質，加州認為這會導致癌症、出生缺陷和其他生殖損害。」

冷凍海鮮產品中的凍蝦來自印度、厄瓜多爾、泰國、阿根廷和日本等不同產地。其中一種印度產熟凍蝦，一種厄瓜多爾凍蝦和一種日本產凍蝦有警告標籤。

在通常被認為會含有較多有害物質的醃菜櫃檯，冰櫃中的數種韓式泡菜，竟然無一有警告標籤。同一櫃的數種日式味噌，無論是非有機、減鹽配方，也都沒有看到警告。但是同一櫃的八種壽司生薑中，只有一種美國產的和一種日本產的沒有警告，其他所有品牌都有。

華人平時燒菜最經常用到的醬油，包括李錦記、淘大、金蘭、海天和珠江橋在內的眾多品牌中，有兩種有警告，其他三種品牌旗下的各類風味的醬油都沒有。不過醬油貨櫃上方也貼有醒目的標識，寫道「這些貨櫃售賣的包括辣椒醬和蒜蓉辣醬在內的調味和醬汁類產品，有可能會讓你暴露於包括鉛在內化學物質，加州認為這會導致癌症、出生缺陷和其他生殖損害。」

日本 加州 癌症

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