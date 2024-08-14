P65警告商品日增 環境健康中心主管：少量使用風險小

很多P65食品安全警告標籤表述籠統，沒有指明顯涉及的有害化學物質。（記者徐蓓蓓／攝影）

從超市的調研結果不難看出，在一些大類的商品中有超過40%的產品都有P65警告的標籤。在泡麵等一些包裝類速食中這個比率還要更高。那麼到底什麼是P65警告呢？

P65指代的是加州 第65號提案（Prop 65），是要求商家就可能的生殖損害、出生缺陷或癌症 風險警示消費者的法律，始於1986年的「安全飲用水和毒物執行法案。」近年來又增加了包括透明包裝在內的更多新的條款，要求警示的化學物質也增加到大約900種。

在食品類警告標籤的最後，通常都會有一個網址www.P65warnings.ca.gov/food。這個網址羅列了食品警示中常見的化學物質，並且對其來源和危害有詳細的解釋。

以某款醬油警告標識中提到的丙烯醯胺（Acrylamide）為例，網頁就有解釋，丙烯醯胺是在煎炸、烘焙、燒烤某些素食時候產生的化學物質。還特別說明，蒸煮食物不會產生丙烯醯胺。並且列舉了一些會有丙烯醯胺的常見食物，包括薯條、薯片、烤蘆筍、罐裝紅薯和南瓜、黑橄欖、烤堅果、西梅汁、餅乾和吐司等。

網站還提到，研究者2002年在煎炸、烘烤和其他熟食中發現了丙烯醯胺。烹調時的高溫 將糖份和其他一些天然存在於這些食物中的成份轉化成了丙烯醯胺。

不過有害物質不僅僅指存在於食物之中，還有可能存在於日常生活用品甚至傢俱中。例如酚甲烷（Bisphenol A ）就是一種存在於很多種類塑料、合成樹脂與塗層中的化學物質。一些金屬製食物和飲料罐子、敞口瓶和水瓶蓋子的襯裡，聚碳酸酯塑料製品（包括水瓶、飲水機、餐具、炊具、食品存儲盒以及電水壺等），聚氯乙烯材質的塑料食品包裝和塑膠手套，以及收銀機、加油站和自動提款機常用的光面熱感紙裡面也有。

雖然P65號提案網站提供的資訊非常全面，但在記者調研超市食品包裝中，除壽司生薑之外的11個食品類警示標籤中，只有五個標籤有註明有害化學物質的種類，剩下都只有籠統的「有癌症和生殖損害風險。」

那麼究竟要不要在意這些警示標籤呢？環境健康中心科學主管雷瓦（Jimena Leiva)對媒體表示：「我們在日常生活中，總是面臨周圍的環境和入口食物的風險，所以這真的取決於你自己以及你關切的方面。」

雷瓦還表示：「如果你買了一包香料上面有警告標籤，但是你只是幾周或者一個月用一次，並且只用一點點，那就你暴露的風險總量來說，區別就不是很大。」