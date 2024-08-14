P65警告商品日增 環境健康中心主管：少量使用風險小
從超市的調研結果不難看出，在一些大類的商品中有超過40%的產品都有P65警告的標籤。在泡麵等一些包裝類速食中這個比率還要更高。那麼到底什麼是P65警告呢？
P65指代的是加州第65號提案（Prop 65），是要求商家就可能的生殖損害、出生缺陷或癌症風險警示消費者的法律，始於1986年的「安全飲用水和毒物執行法案。」近年來又增加了包括透明包裝在內的更多新的條款，要求警示的化學物質也增加到大約900種。
在食品類警告標籤的最後，通常都會有一個網址www.P65warnings.ca.gov/food。這個網址羅列了食品警示中常見的化學物質，並且對其來源和危害有詳細的解釋。
以某款醬油警告標識中提到的丙烯醯胺（Acrylamide）為例，網頁就有解釋，丙烯醯胺是在煎炸、烘焙、燒烤某些素食時候產生的化學物質。還特別說明，蒸煮食物不會產生丙烯醯胺。並且列舉了一些會有丙烯醯胺的常見食物，包括薯條、薯片、烤蘆筍、罐裝紅薯和南瓜、黑橄欖、烤堅果、西梅汁、餅乾和吐司等。
網站還提到，研究者2002年在煎炸、烘烤和其他熟食中發現了丙烯醯胺。烹調時的高溫將糖份和其他一些天然存在於這些食物中的成份轉化成了丙烯醯胺。
不過有害物質不僅僅指存在於食物之中，還有可能存在於日常生活用品甚至傢俱中。例如酚甲烷（Bisphenol A ）就是一種存在於很多種類塑料、合成樹脂與塗層中的化學物質。一些金屬製食物和飲料罐子、敞口瓶和水瓶蓋子的襯裡，聚碳酸酯塑料製品（包括水瓶、飲水機、餐具、炊具、食品存儲盒以及電水壺等），聚氯乙烯材質的塑料食品包裝和塑膠手套，以及收銀機、加油站和自動提款機常用的光面熱感紙裡面也有。
雖然P65號提案網站提供的資訊非常全面，但在記者調研超市食品包裝中，除壽司生薑之外的11個食品類警示標籤中，只有五個標籤有註明有害化學物質的種類，剩下都只有籠統的「有癌症和生殖損害風險。」
那麼究竟要不要在意這些警示標籤呢？環境健康中心科學主管雷瓦（Jimena Leiva)對媒體表示：「我們在日常生活中，總是面臨周圍的環境和入口食物的風險，所以這真的取決於你自己以及你關切的方面。」
雷瓦還表示：「如果你買了一包香料上面有警告標籤，但是你只是幾周或者一個月用一次，並且只用一點點，那就你暴露的風險總量來說，區別就不是很大。」
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