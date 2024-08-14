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金山市府支持周末小商業、夜市 將撥款補助

記者李怡／舊金山報導
舊金山市中心的免費娛樂活動，旨在吸引更多民眾到訪，恢復城市活力。（記者李怡／攝影）
舊金山市中心的免費娛樂活動，旨在吸引更多民眾到訪，恢復城市活力。（記者李怡／攝影）

舊金山市府13 日宣布，推出市中心ENRG（娛樂和夜生活振興補助金）計畫，為支持舊金山市中心周末娛樂活動和參加夜市活動的14家小商業撥款補助5萬元。撥款將支持小商業許可證申請、活動策畫、行銷、藝術家津貼、設備和人員配備等方面。

官員表示，類似的計畫在全國範圍內包括密西根州、俄亥俄州北卡羅來納州有開展，且取得了不錯的效果。

為了恢復舊金山的經濟活力，並帶動城市小商業的發展，各商業中心不斷舉辦戶外夜市和街會活動，均取得了理想的效果。今年在華埠、日落區，以及田德隆社區舉辦的多場社區街會夜市活動，每場能吸引千數民眾到訪市區。

早在今年5月，舊金山市議會通過立法，使得在全市範圍內可增加更多的娛樂區，包括允許在區域內經營酒類銷售。娛樂區擴展到舊金山市中心的聯合廣場(Union Square)、中市場街（Mid-Market ）和Mission Bay，以及大通球場（Chase Center）所在的 Thrive City等地。

為不斷的吸引遊客恢復市區經濟，舊金山從本月7日起，在市中心內河碼頭廣場(Embarcadero Plaza)推出Bricks系列免費娛樂活動，直到10月底。每周將為遊客、居民和家庭提供免費豐富的文娛演出與活動。

舊金山市中心每周免費向公眾開放的活動，包括不同主題和客座嘉賓的問答之夜、探戈舞蹈課程、周五DJ歡樂時光、現場音樂、藝術活動展示、午餐時間社交活動和家庭日小組討論，以及兒童創意博物館等社會和家庭活動。

Harrington's Bar & Grill 餐廳老闆兼娛樂委員會主席布萊曼(Ben Bleiman ）表示，通過在市中心開展娛樂區域，來吸引更多的灣區居民、遊客、和上班族來到市中心，對當地的經濟企業和整個城市都是很好的動，對於舊金山的經濟復甦有里程碑式的意義。

市長布里德表示， 娛樂區會帶來新的經濟機會，將有助於加強舊金山市中心和全市社區的經濟活力。因當地的酒吧和餐廳是城市獨特的組成部分，希望可以支支持更多的小企業和帶動城市經濟發展。

更多補助信息，請登錄https://sfnewdeal.org/enrg了解。

舊金山 俄亥俄州 北卡羅來納州

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