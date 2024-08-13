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金山取締違停 這種罰單暴增6成

編譯林思牧╱綜合報導
舊金山交通局5月起嚴格取締停車違規。 (取自舊金山交通局官網)
舊金山交通局5月起嚴格取締停車違規。 (取自舊金山交通局官網)

舊金山市交通局（SFMTA）數月前宣布，5月起開始嚴格取締違規停車。頭三個月的成績單出爐，對一般居民而言，有一種違規要特別注意，免得一早起來心情就受到影響。

舊金山紀事報報導，如果停在自家車道上，但車頭或車尾侵入人行道，這種違規的罰單暴增了62%。疫情把許多規則打亂，那期間MTA沒有嚴格執行取締，很多居民習以為常後，現在一不小心就會吃罰單。

除了每天的取締都變得嚴格以外，舊金山的11個區，每3個月每個區都會有1周是特別加強周，MTA會增派停車執法人員。他們會特別注意的違規是：阻擋人行道、阻擋自行車道、停在日光時段紅區（daylit zone）。日光時段紅區是接近行人穿越道(crosswalk)路邊畫有紅線的區域，在白天這裡不能停車，以免阻礙駕駛人視線撞傷過路行人。

就整體停車罰單數目而言，今年5月-7月比去年同期多出6%。這三個月的罰單數，雖然還不及疫情之前的同一時段，但已經相差不多了。但有幾種罰單的數目，是跳升最多的。阻擋人行道大增62%，另外還有四類都增長超過30%：停在巴士區、停在特種車輛專用區(譬如觀光巴士區)、停在卡車下貨區，以及停的車阻擋到其他車輛或行人的通行。

舊金山的地勢起起伏伏，本地人大多知道在至少有3%斜度的斜坡上停車(parking on grades)，要把車輪轉向路邊(curb)。那三個月期間，沒照規定做斜坡停車的罰單，比去年同期多了27%。紀事報指出，違反這項規定的，多半是外來客。車如果停在車頭朝下坡的地方，要打方向盤把前輪前方抵住路邊。如果車頭朝向上坡，則要把前輪的後方抵住路邊。

另外，如果停車時違犯了不只一種規定，可能一次就被罰兩項或更多，不過從MTA公布的數據，看不出有多少是一次遭罰了多種違規。不過也有一類罰單反而減少：停在自行車道上的違規，比去年同期少了20%。

舊金山 MTA 疫情

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