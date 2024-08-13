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Waymo無人車鳴笛聲 民怨：怎麼睡

記者王子涵╱舊金山報導
Waymo無人車駛入停車場後，在試圖倒車入庫時，似乎引發了其他已停靠Waymo的鳴笛警告。（取自X）
Waymo無人車駛入停車場後，在試圖倒車入庫時，似乎引發了其他已停靠Waymo的鳴笛警告。（取自X）

舊金山南市場區的居民近日抱怨，Waymo無人車的鳴笛聲讓他們無法入眠。

根據NBC Bay Area新聞報導，Harrison街夾第二街附近高層公寓的居民表示，在過去幾周裡，他們一直聽到Waymo無人車在附近停車場的鳴笛聲。他們說，就在幾周前，社區停車場成為Waymo的停靠點。

住在附近的居民切利（Christopher Cherry）表示，Waymo無人車剛剛進駐的時候，只是零星的鳴笛聲。隨著車輛越來越多，情況變得十分糟糕。「每天發出噪音的時段不盡相同，凌晨4時和晚間高峰時段是鳴笛噪音最嚴重的時段。」切利說。

他表示，鳴笛聲會讓人在工作日分心，且會在凌晨4點把你吵醒。他在上周四記錄了十多次一連串的鳴笛聲干擾他居家工作的情況，上傳至網上後引起不小的共鳴。

根據居民提供的視頻顯示，Waymo無人車駛入停車場後，在試圖倒車入庫時，似乎引發了其他已停靠Waymo的鳴笛警告。切利說：「這些車都是機器人，它們在互相按喇叭，而發生這種情況時車裡沒有人，這太荒唐了。」

住在附近的懷特（Randol White）表示：「我都不知道Waymo無人車還會鳴笛，當你因此晚上無法入眠時，真的會感到十分生氣。」

鄰居注意到，車裡或停車場中沒有一位工作人員能夠控制無人車停止鳴笛，這讓居民們無處投訴。懷特說：「即便是反映到公司層面，我也覺得會很難解決問題。」

懷特與切利都已經向Waymo公司反映鳴笛噪音的擔憂，他們正等待公司的應對。

Waymo發言人在上周六發布聲明：「公司已經意識到，在某些情況下，車輛在停車場導航時會觸發短暫的鳴笛聲。我們已經查明了原因，並正在實施修復。」

居民表示，他們並不反對在公寓附近停放Waymo無人車，但希望這家新成立的自動駕駛公司能夠對社區居民更加友善。

切利說：「我們喜歡無人車在附近，這或許會為社區帶來更安全的環境。我們只是希望無人車不要在凌晨四點反復鳴笛。」

舊金山

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