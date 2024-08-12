賀錦麗金山籌款 數百人抗議

因賀錦麗舉辦籌款活動，酒店周圍道路封閉。（記者李怡╱攝影）

代表民主黨競選總統職位的現任副總統賀錦麗 （Kamala Harris）和競選搭檔明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）籌款活動，11日在舊金山 諾布山（Nob Hill）費爾蒙酒店（Fairmont Hotel）舉辦。活動期間，約有兩百餘名抗議者聚集在酒店外，譴責他們所稱的賀錦麗在加薩戰爭中對以色列 的支持。

當天的籌款活動由「賀錦麗勝利基金會」（Harris Victory Fund）發起，但基金會未透露具體出席人員名單。據悉當天出席的金主，包括領英（LinkedIn）聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）在內的矽谷科技大佬、創投精英與政界代表等700餘人出席。

籌款會前一天晚上，舊金山市長布里德(London Breed) 10日在舊金山國際機場停機坪上，與加州副州長康伊蓮(Eleni Kounalakis) 一起迎接賀錦麗回到家鄉。賀錦麗是灣區屋崙人，之前曾擔任舊金山地區檢察官。因此與其他州籌款活動不同的是，她的這次活動有點像回家。

據舊金山紀事報消息，由賀錦麗勝利基金會主辦的周日上午的籌款活動，門票售價為每張 3300 元至 50萬元。活動邀請少數媒體出席，但不允許記者拍照錄音和摄影，且在賀錦麗演講結束後，便要求媒體離場。

賀錦麗在演講中表示，將代表民主黨繼續建立一個權力屬於人民的自由、同情和法治的國家，將不遺餘力的為自由和未來而戰。賀錦麗的演講伴隨著熱烈的掌聲和播放碧昂絲的「自由」之歌中結束。

當籌款活動進行時，數百名抗議者聚集在酒店外，要求加薩停火。抗議者舉著標語直喊賀錦麗的名字，標語中寫著「為戰爭籌集資金，但無法養活窮人」、「賀錦麗，立即與以色列斷交」、「我們指控你犯下種族滅絕罪」、「哈里斯必須承諾停止向以色列提供武器才能贏得選票」等字樣。

幾天前，由矽谷風險投資家羅恩康威（Ron Conway）、LinkedIn聯合創始人里德霍夫曼發起的線上籌款會上，已為賀錦麗和華茲的競選活動籌得了六位數的資金。