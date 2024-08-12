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金山衝經濟 免費娛樂活動一波波

記者李怡/舊金山報導

加州最知名的Outside Lands音樂節火熱進行吸引二十多萬民眾到訪舊金山。緊隨其後的一場獨立的音樂會也將在16日至17日周末舉行。為不斷的吸引遊客恢復市區經濟，舊金山從本月7日起，在市中心內河碼頭廣場(Embarcadero Plaza)推出Bricks系列免費娛樂活動，直到10月底。每周將為遊客、居民和家庭提供免費豐富的文娛演出與活動。

每周免費向公眾開放的活動包括不同主題和客座嘉賓的問答之夜、探戈舞蹈課程、周五DJ歡樂時光、現場音樂、藝術活動展示、午餐時間社交活動和家庭日小組討論，以及兒童創意博物館等社會和家庭活動。

主辦單位表示，在市經濟勞動力發展辦公室(OEWD)以及娛樂和公園部門的支持下，Bricks是激活市中心公共空間的最新行動，也是重振市中心經濟計畫的一部分。

Bricks系列活動也將帶動市中心小吃店和餐廳的活力。他們為活動提供各種食品和飲料，參與店家包括Osha Thai和Vacant到Vibrant快閃店等。

舊金山為了吸引大家來到市中心，今年舉辦了多次娛樂活動。6月在市政中心廣場成功舉辦了一場戶外音樂節，活動門票全數售完，吸引了2萬5000人到訪舊金山市中心，為帶動市區經濟發展做出了巨大貢獻。

6月在市政中心舉行的音樂節，與Outside Lands是同一家主辦方，活動均吸引了數萬人來到市政中心地區，使得附近的餐廳、酒店和企業受益。

舊金山市民認為，市中心音樂節不僅具有娛樂性，還創造諸多就業機會、是促進城市經濟發展的好方法。

舊金山內河碼頭廣場沿線風景獨特，平時也是遊客的必到打卡點。（記者李怡╱攝影）
舊金山內河碼頭廣場沿線風景獨特，平時也是遊客的必到打卡點。（記者李怡╱攝影）

舊金山 加州 就業

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