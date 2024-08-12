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Outside Lands音樂節 22萬人嗨翻

記者李怡╱舊金山報導
音樂會現場萬頭攢動。（Outside Lands供圖）
音樂會現場萬頭攢動。（Outside Lands供圖）

第16屆Outside Lands音樂節9日至11日一連三天在舊金山金門公園內舉行。市內日落區內多條主幹道封路，公交車改道繞行。列治文往返日落區的交通受到影響。據市政部門估算，本次音樂節吸引了22萬人到訪，約創造超過7000萬元的經濟效益。

Outside Lands音樂節一直是北加州每年最受期待的大型音樂會活動之一。 今年的特色和壓軸表演包括，來自拉斯維加斯另類搖滾樂隊殺手樂隊(The Killers)在Lands End主舞台上的壓軸表演。還有流行歌手卡彭特（Sabrina Carpenter）、鄉村歌手兼作曲家辛普森（Sturgill Simpson） 和說唱歌手馬龍（Post Malone）等表演節目。

音樂節最後一天，11日日落區從Ocean Beach到Great Hightway的道路完全封閉。從列治文區開車往返日落區，只有19街和Stanyan街通行。多條公車改道，包括N Judah、5、5R、7、18、28、29以及44號線。

住在八街近金門公園西門的民眾張寧表示，音樂節一連三天，白天是噪音，晚上是巨亮的燈光汙染，非常的擾民。且封路給出行造成了嚴重不便。周末孩子們在舊金山市區的興趣班，不得不因為交通封路而取消。她希望舊金山再舉辦此類活動時，可以提前通知民眾，讓當地居民做好週周出行，或是避開這一節日出行的安排。

日落區居民馬小季告訴本報，隔著自家的窗戶就可以同時享受到金門公園內的Outside Lands音樂節，不需要買門票。但是對於不喜歡搖滾樂，和家裡的長者來說，是很大的干擾。還有很多陌生的車輛在門前繞行找車位，不勘其擾，不過想到這個活動能為舊金山帶來活力，能幫助到當地的商業，當地居民能忍就忍耐一下。反正只是短短的三天時間。

第一屆Outside Lands音樂和藝術節開始於2008年，60多位音樂藝人現場表演，單日大約有4萬到6萬參與者。 Outside Lands的特點是以美食、美酒和藝術展現為主，來參加音樂節不只是可以在品酒區一邊品酒一邊欣賞音樂，還有些單獨的娛樂區，還包括體育休閒區、遊樂中心、酒吧區、美食區及藝術展區。

音樂節期間日落區多條公交改道，行人道路擁擠。（記者李怡╱攝影）
音樂節期間日落區多條公交改道，行人道路擁擠。（記者李怡╱攝影）
音樂會現場的藝術表演。（Outside Lands供圖）
音樂會現場的藝術表演。（Outside Lands供圖）
音樂節期間金門公園多條道路封閉。（記者李怡╱攝影）
音樂節期間金門公園多條道路封閉。（記者李怡╱攝影）

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