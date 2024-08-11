州長高薪聘請知名攝影師 提升紐森形象

紐森8日在洛杉磯清理遊民營地遺留垃圾。（州長辦公室提供）

據POLITICO報導，加州 州長紐森 悄悄聘請了一位名人攝影師來幫助他提升形象。這位攝影師自稱查克柏格、小布希 和歐巴馬都曾是他的客戶。

前攝影記者兼戰地攝影師奧曼尼（Charles Ommanney），去年秋天以自由攝影師身分與紐森一起前往中國。本周四他在現場拍攝了紐森戴著飛行員太陽眼鏡、牛仔褲和工作手套，在最近遭到清理的遊民營地撿起遺留碎屑的照片。上個月末，他拍攝了州長在克恩縣（Kern County）視察博雷爾火災（Borel Fire）損失的照片。

大約六個月前，州長辦公室任命奧曼尼為攝影總監，這項頭銜的年薪為20萬元。據州審計辦公室稱，這使他成為紐森政府中收入最高的人之一。州長本人去年的薪資為23萬4101元。

奧曼尼的職位對於紐森辦公室來說是新的，不過他的團隊指出其他州長也在利用這個職位。州長辦公室對該聘請沒有發布公告，因為政府通常只分享新聘用的高級員工。

紐森發言人加登（Izzy Gardon）在給POLITICO的聲明中表示：「查爾斯在透過包括社交媒體在內的視覺平台傳達州政府的工作方面發揮了重要作用，幫助我們與加州人見面。」

POLITICO的文章指出，對於一位有國家野心、熱中於發展自己的媒體來宣傳自己成就的州長來說，這份工作具有一定的意義。今年，紐森辦公室製作了一段精美影片，展示州長在講台後面發表演講的鏡頭以及相關圖像，而不是在立法者和記者的現場觀眾面前發表傳統的州情咨文。

該影片在拜登總統6月災難性的辯論之前發表，它主要關注全國問題，並描繪了一幅戲劇性的畫面，他的團隊可以輕鬆地向全國觀眾廣播該演講。影片中用了一些奧曼尼拍攝的照片。