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擁抱多元文化 舊金山社區青年中心列治文新址開幕

記者王子涵／舊金山報導
位於Clement街952號的CYC新設施，將為當地社區的青少年和家庭教育、社會發展等提供定製服務。（記者王子涵／攝影）
位於Clement街952號的CYC新設施，將為當地社區的青少年和家庭教育、社會發展等提供定製服務。（記者王子涵／攝影）

舊金山社區青年中心（CYC）10日中午舉辦列治文社區中心開幕儀式，這間位於Clement街952號的新設施，將為當地社區的青少年和家庭教育、社會發展等提供服務。

CYC成立54年中，每年為逾8000名青少年服務，致力於滿足低收入的亞太、西語和非裔美國青少年需求。服務包括學術和大學輔導、就業安置、職業培訓、藥物濫用和暴力預防教育、危機干預和調節、領導力發展、技術與電腦培訓等。

CYC列治文社區中心設計為一個集學習、成長和社交於一體的場所，設有現代化的教育空間、科技實驗室和休閒區域，意在豐富列治文區青少年、老年人和家庭的生活。

州眾議員丁右立（Phil Ting）說，看到州府的投資幫助改善加州人民生活，讓他感到振奮，CYC列治文新中心將為更多的人，並針對他選區內經濟文化多元社區的獨特需求。他很高興能促成250萬元的州資金支持，確保該組織的影響能夠在未來幾代人中得到延續。

市長布里德（London Breed）表示，CYC開幕標誌著社區進入一個新篇章。此服務於城市西部社區的服務點，是市府與CYC進一步合作，承諾向青少年、老年人和家庭提供基本服務的承諾。

該區市議員陳詩敏（Connie Chan）表示，過去30多年中，CYC一直堅持服務當地社區。「感謝CYC與我辦公室和市府部門的合作，共同提供無價服務，幫助青少年在文化語言能力方面取得進步，讓他們實現目標並回饋社區。新中心為CYC提供安全且舒適的空間，擴大對青少年和列治文區的支持。」

CYC董事會主席Jaynry Mak表示，過去50多年來，CYC一直是舊金山支柱，確保所有青少年和家庭擁有光明的未來，透過新中心將繼續確保沒有人會失去受教育的機會。這個共享空間象徵著加強社區聯繫的地方，擁抱多元文化，並創造每個人都能繁榮發展的地方。

CYC執行董事溫靜婷（Sarah Wan）說，這個中心延續並深化了CYC在列治文區長達30多年的工作和對居民的承諾，他們將提供教育和就業機會、基本的諮詢服務及針對文化和語言能力的計畫。

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