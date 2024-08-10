我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運女子400公尺接力 美將理查森第4衝到第1「勝者之瞪」

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

王兆倫為華裔家庭爭權益 拚連任城市大學校董會主席

記者李怡／舊金山報導
王兆倫遞表競選連任舊金山城市大學校董會主席。（記者李怡/攝影）
王兆倫遞表競選連任舊金山城市大學校董會主席。（記者李怡/攝影）

舊金山城市大學（City College）校董會主席王兆倫（Alan Wong）8月9日向舊金山選務處遞表，宣布競選連任校董會主席。王兆倫表示，之所以想要競選連任，是想繼續幫助更多的年輕的人，改善像他的父母這樣的移民家庭，節省學費，幫助有需求的人在學校完成職業培訓後找到工作，或是轉學到四年制大學。

王兆倫遞表競選連任舊金山城市大學校董會主席。（記者李怡/攝影）
王兆倫遞表競選連任舊金山城市大學校董會主席。（記者李怡/攝影）

根據舊金山道德委員會截至今年6月30日的競選財務訊息顯示，王兆倫已獲得450多位捐贈人，籌集了6萬6000元，比其他三位競爭對手的總和還多。王兆倫現擔任舊金山市立大學校董會主席，他在舊金山出生長大，曾就讀於舊金山市立大學。

他說，自己的家庭也曾經歷過這樣的學習歷程，舊金山市大幫助他的父親完成烹飪課程後，成為一名酒店廚師，他自己在市大免費修讀課程，加上大學先修課程的學分，以及後來他在聖地牙哥加大修讀額外課程，最終幫助他自己得到大學的學位。他說：「市大是我家庭成長歷程的一部分。我毫不懷疑，如果你們繼續努力，你們都會像我一樣，讓家人感到驕傲。」

如果再次當選，王兆倫表示，他的首要任務是維持平衡預算、保持市立大學的開放性、擴大舊金山人的職業訓練機會、保護自由城市學院免受預算削減、縮小非裔和拉丁裔學生的成功差距。

王兆倫一直致力於增強亞裔社區的聲音，努力爭取保留學院的粵語課程，並參與提案允許社區大學將農曆新年定為帶薪的學校假期。

舊金山 預算 移民家庭

上一則

迪士尼D23大會登場 全球粉絲萬人朝聖

下一則

高利率、通膨拖累 灣區旅館買賣交易大減

延伸閱讀

金山921 Howard建成 可納203中等收入家庭

金山921 Howard建成 可納203中等收入家庭
舊金山最大批的中等收入可負擔住房落成 趕快申請

舊金山最大批的中等收入可負擔住房落成 趕快申請
Safeway前保安經理送炸雞給警察 被惡意解雇

Safeway前保安經理送炸雞給警察 被惡意解雇
舊金山關校信息不透明 華裔家長焦慮 擬赴教委會抗議

舊金山關校信息不透明 華裔家長焦慮 擬赴教委會抗議
紅燈右轉常釀車禍 舊金山擬全市禁止 交通局董事會下月裁定

紅燈右轉常釀車禍 舊金山擬全市禁止 交通局董事會下月裁定

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
灣區多家好市多已在入口的兩側擺放會員卡掃描機，掃描器背部還連接一台平板顯示器，用於核對會員卡照片與持卡人是否一致。（記者王子涵╱攝影）

Costco新規：入門刷會員卡 解決分享會員卡難題

2024-08-07 20:15
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）

SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

2024-08-06 21:52
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

2024-08-06 13:05
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸