王兆倫為華裔家庭爭權益 拚連任城市大學校董會主席

王兆倫遞表競選連任舊金山城市大學校董會主席。（記者李怡/攝影）

舊金山 城市大學（City College）校董會主席王兆倫（Alan Wong）8月9日向舊金山選務處遞表，宣布競選連任校董會主席。王兆倫表示，之所以想要競選連任，是想繼續幫助更多的年輕的人，改善像他的父母這樣的移民家庭 ，節省學費，幫助有需求的人在學校完成職業培訓後找到工作，或是轉學到四年制大學。

王兆倫遞表競選連任舊金山城市大學校董會主席。（記者李怡/攝影）

根據舊金山道德委員會截至今年6月30日的競選財務訊息顯示，王兆倫已獲得450多位捐贈人，籌集了6萬6000元，比其他三位競爭對手的總和還多。王兆倫現擔任舊金山市立大學校董會主席，他在舊金山出生長大，曾就讀於舊金山市立大學。

他說，自己的家庭也曾經歷過這樣的學習歷程，舊金山市大幫助他的父親完成烹飪課程後，成為一名酒店廚師，他自己在市大免費修讀課程，加上大學先修課程的學分，以及後來他在聖地牙哥加大修讀額外課程，最終幫助他自己得到大學的學位。他說：「市大是我家庭成長歷程的一部分。我毫不懷疑，如果你們繼續努力，你們都會像我一樣，讓家人感到驕傲。」

如果再次當選，王兆倫表示，他的首要任務是維持平衡預算 、保持市立大學的開放性、擴大舊金山人的職業訓練機會、保護自由城市學院免受預算削減、縮小非裔和拉丁裔學生的成功差距。

王兆倫一直致力於增強亞裔社區的聲音，努力爭取保留學院的粵語課程，並參與提案允許社區大學將農曆新年定為帶薪的學校假期。