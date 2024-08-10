賀錦麗11日到金山籌款 門票25萬以下已售完只剩50萬
副總統賀錦麗（Kamala Harris）於本周日（11日）將出席位於舊金山的籌款活動。舊金山紀事報報導，出席費最高者為50萬元。
這將是賀錦麗啟動總統競選活動後，首次到訪舊金山，也是她任命明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)為副手後的首次競選活動。
捐款人至少需要花費3300元參與籌款活動，截止8日下午，低於25萬元的門票已經售盡。
籌款會的具體細節，包括地點和主辦方，一直保密。
數位風險投資家7日舉行了一次中型的募捐活動，為競選活動籌集了15萬元。據The Verge報道，與會者包括灣區著名投資人康威（Ron Conway）、霍夫曼（Reid Hoffman）、巴哈特（Rov Bahat）和德貝利（Stephen DeBerry）。賀錦麗的競選團隊中，有幾位矽谷的富豪捐贈者，在放棄資助拜登總統的競選後，又重新回到了她的陣營。
賀錦麗和華茲已在費城、底特律和威斯康星州的歐克萊爾舉行了集會，在來到舊金山前，還將在鳳凰城和拉斯維加斯舉行活動。
她的集會吸引了創紀錄的出席人數，費城有1萬4000人，威斯康星州有1萬2000人，底特律有1萬5000人。在華茲成為副手後，賀錦麗的競選團隊又籌集了3600萬元。
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