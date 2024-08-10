屋崙36歲越裔警遭背後開槍頭部中彈殉職 4男被控罪

越南裔警員黎俊因追查大麻種植室入室盜竊，被嫌犯從背後開槍致死。（警方供圖）

本周法院的一次預審聽證會，還原去年12月29日因公殉職的越南裔警員黎俊（Tuan Le）死前的情況。他跟蹤調查大麻 種植室的入室盜竊，嫌犯從後面開槍，他不幸頭部中彈，終年36歲。

四名男子被控入室盜竊或謀殺黎俊罪名等，分別是27歲的桑德斯 （Mark Sanders）、31歲的羅素（Sebron Russell）、28歲的布朗（Allen Brown）和35歲的庫珀（Marquise Cooper），他們對指控不認罪，仍被關押在監獄中。

根據舊金山紀事報報導，在聽證會上，黎俊同行的警員搭檔麥金尼（Donald McKinney）講述了槍擊事件。聽證會結束後，阿拉米達縣高等法院法官特雷維諾（Delia Trevino），將決定檢察官是否提供足夠的證據，以便此案進入審判流程。

根據屋崙 警方和阿縣檢察官的描述，12月29日淩晨1時到4時30分，屋崙Embarcadero的一家大麻種植室連續發生三次入室盜竊案。第一次入室盜竊時警方沒有目擊，第二次也沒有接到報警。在第三次入室盜竊時，警方看到嫌犯逃跑並上了等待逃跑的車輛。

麥金尼說，他和黎俊參與追查臥底盜竊行動，跟蹤了其中一輛車。隨後傳來幾聲槍響。同事們將黎俊送往醫院，約四小時後他在醫院死亡。

警方和檢察官指控桑德斯、布朗和拉塞爾參與三起入室盜竊案，庫珀為他們把風，桑德斯開槍打死了黎俊。桑德斯的律師貝爾斯（Anne Beles）此前表示，除非檢察官在排除合理懷疑的情況下證明桑德斯有罪，否則她的當事人將被推定無罪。

檢察官在法庭上播放了監控視頻，視頻顯示三名身穿連帽衫、頭戴面罩的男子攜帶工具闖入大麻店。此案的調查人員之一克里德（Jamin Creed）作證說，警方在調查過程中通過手機信號塔記錄鎖定了桑德斯，該記錄顯示桑德斯在槍擊案發生時就在該地區。

除謀殺罪外，被告還被控入室盜竊，以及量刑加重和特殊情況指控。桑德斯面臨的指控是他明知黎俊是一名警官。

現年36歲的黎俊於2020年從警校畢業，在西屋崙擔任社區資源官員。屋崙警局形容說，他是一位對妻子忠貞不渝的丈夫。他的逝世給執法界、屋崙市以及認識他的人們留下了一片空白。人們會記住他的善良、他的微笑以及他給周圍人的生活帶來的積極變化。他是一位真正的英雄，為使社區更加安全奉獻畢生精力。