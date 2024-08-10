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紐森、黃仁勳啟動AI合作 培訓10萬學生教師助就業創新

記者丁曙／綜合報導
加州社區大學總校長克里斯蒂安 (左起)、輝達執行長黃仁勳、加州州長紐森共同簽署人工智慧合作協議。（州長辦公室）
加州社區大學總校長克里斯蒂安 (左起)、輝達執行長黃仁勳、加州州長紐森共同簽署人工智慧合作協議。（州長辦公室）

加州政府和輝達（NVIDIA）公司啟動合作計畫，將人工智慧（AI）工具直接連接到學生、教育工作者和工人（尤其是社區大學學生），提供變革性技術與資源，打造推動創新的管道，幫助他們學習新技能，並提升職業生涯。

合作協議由州長紐森（Gavin Newsom）和輝達創創人兼首席執行長黃仁勳（Jensen Huang）、加州社區大學總校長克里斯蒂安（Sonya Christian）簽署，輝達的新人工智慧資源將引入社區大學，包括課程和認證、硬體和軟體、AI 實驗室和研討會等。

黃仁勳指出，「我們正處於新工業革命的早期階段，這場革命將改變全球價值數兆美元的產業。輝達將與加州一起培訓10萬名學生、大學教師、開發人員和數據科學家，以利用這項技術幫助加州為未來的挑戰做好準備，並實現全州的繁榮。」

在9日公布這項消息之後，加州發出行動呼籲，鼓勵其他人工智慧和技術利益相關者加入未來的合作夥伴關係，以確保加州繼續成為教育、創新、研究的全球領導者。加州大學（UC）和加州州立大學（CSU）系統也將在未來與州政府合作進行這項工作。

這項創舉是在紐森的行政命令基礎上提出的，呼籲利用人工智慧為加州人民提供最好的服務。今年加州已推出公務員培訓計畫，舉辦GenAI（生成式人工智慧）峰會，發布用於政府採購的GenAI工具包，啟動試點項目，以探索GenAI如何幫助解決交通擁堵和語言無障礙等挑戰。

克里斯蒂安指出，這種合作關係將幫助加州社區大學及其超過200萬名學生掌握與行業一致的人工智慧技能，並在第一天就為推動加州的繁榮和參與經濟競爭力的職業做好準備。

協議要點如下：

利用人工智慧發展經濟並創造就業機會。

輝達提供技術指導及先進的人工智能硬體和軟體資源，以支援尖端研究計畫。

加州將探索支持早期人工智慧新創企業和公私合作夥伴關係的機會，以創建人工智慧創新區和就業創造中心。輝達致力於探索黑客松（hackathons）或設計衝刺，展示人工智慧在加州的實際應用。

為學生、教育工作者和工人提供培訓：

加州和輝達計畫合作在高等教育設施中創建人工智慧實驗室，以滿足人工智慧教育和研究不斷變化的需求。加州將資助跨教育機構和行業的人工智慧工作者培訓計畫 ，並與輝達合作開發教師項目，並為特定領域的AI提供行業認可的認證。

促進全州創新和實際應用：

輝達和加州將為學生提供參與現實世界人工智慧計畫的機會，輝達並將協助使用者取得尖端的AI硬體、軟體和雲端運算資源，以用於教育和研究計畫。

與社區大學系統直接合作：

將人工智慧概念融入課程中，讓學生學習使用人工智慧應用程式，幫助他們在高需求行業找到工作，在各大學擴展人工智慧證書。

參與簽署人工智慧合作協議的加州政府、社區大學和企業界代表，（前排左二起）輝達執行...
參與簽署人工智慧合作協議的加州政府、社區大學和企業界代表，（前排左二起）輝達執行長黃仁勳、州長紐森、社區大學總校長克里斯蒂安。（州長辦公室）

加州大學 人工智慧 輝達

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