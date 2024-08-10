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金山921 Howard建成 可納203中等收入家庭

記者李怡／舊金山報導
921 Howard中等收入可負擔住房項目落成。（市長辦公室提供）
921 Howard中等收入可負擔住房項目落成。（市長辦公室提供）

舊金山可負擔住房建設目標，計畫在2023年至2024近兩年間完成八個住房項目。 舊金山市長辦公室9日表示，南市場街（SoMa）18樓完全可負擔住房項目（921 Howard）已建設完成，可容納203戶中等收入家庭。也是舊金山近十年來，最大的可負擔住房項目之一。

921 Howard住房項目位於五街跨Howard街，主要針對中等收入家庭。由於中等收入家庭既不符合各類低收入住房項目，又無力承擔市場行情的房價，因此此案被視為「解決舊金山中收入家庭住宅問題」的典範。

根據921 Howard住房項目要求，申請者必須符合以下收入要求，例如一人家庭月收入3072至8729元、兩人家庭月收入3072至9975元、三人家庭月收入3230至11225元、四人家庭月收入3825至12470元等。

舊金山市長布里德表示，舊金山需要更多住房，為中等收入家庭提供安定生活。住房所在地的市議員麥德誠表示，這203套可負擔性住房，是解決舊金山「中產階級缺失」的關鍵方案，也是維持城市多樣性的關鍵。

921 Howard位於中央SoMa規劃區內，有多個區域公共交通路線，距離公共娛樂和文化設施不到兩個街區，包括耶爾巴布埃納花園、藝術中心、當代猶太博物館、非洲僑民博物館、舊金山現代藝術博物館。社區居民還可以享有便利的藥局、銀行、學校和社區服務。

項目總投入1.618億元，市長住房及社區發展辦公室（MOHCD）提供3900萬元，聯邦稅收優惠提供6200萬元，加州住房金融局（CalHFA）提供1000萬元。

市長布里德（右）與市議員麥德誠（左）出席921 Howard中等收入可負擔住房項...
市長布里德（右）與市議員麥德誠（左）出席921 Howard中等收入可負擔住房項目剪綵儀式。（市長辦公室提供）

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