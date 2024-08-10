全美風箏衝浪賽 周末到舊金山灣競速

舊金山將舉辦有史以來第一次全美風箏衝浪錦標賽。這活動紮根於灣區，成為全球熱門水上運動，吸引眾多灣區愛好者。（記者江碩涵／攝影）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，本周末，舊金山將舉辦有史以來第一次美國全國風箏衝浪（wing foiling）錦標賽，在Crissy Field附近水域進行為期三天的競速比賽，這標誌著這項紮根於灣區、不斷發展的競技水上運動的重要發展。

風箏衝浪是在過去五年中在海灣興起的，是帆板運動和風箏衝浪運動的演變。人們稱玩家為 「Wingers 」，他們把腳綁在水翼衝浪板上，用巨大的手持充氣風帆推動自己。

這項運動的樂趣在於以最小的阻力在開闊的水面上疾馳，乘風遠行，表演空中飛人和乘風破浪，即使是在金門內形成的較小的波浪也不例外。

St. Francis遊艇俱樂部foil運動主席海丁頓（Geoff Headington）說：「這是一項純粹的無壓力水上運動，它開闢了全新的場所和條件，讓你能在水上盡情馳騁。」

據海丁頓估計，海灣裡活躍著幾百名風箏衝浪運動員。每天下午起風的時候，他們從Crissy Field、三角洲的Sherman Island、佛斯特市第三大道（3rd Avenue in Foster City）和沿岸的一些地方下水。

今年的錦標賽將從周五（9日）持續到周日（11日），預計將是一場更引人注目、競爭更激烈的賽事。約有50名來自紐約長島 、麻州 Nantucket、夏威夷、羅德島等地的選手參賽。該賽事由美國帆船協會（US Sailing）批准，該協會稱這項賽事有可能成為迄今為止規模最大的協會錦標賽之一。

金門附近的水域因其強勁、可靠的風力、波動的水流和標誌性的風景而聞名於世，所有這些都為比賽提供了動感十足的條件。除了激發帆船運動愛好者的熱情外，該海灣還是一年一度的SailGP錦標賽以及下個月即將舉行的Rolex Big Boat Series的舉辦地。

為期三天的錦標賽包括從Crissy海灘到柏克萊（Berkeley）碼頭的20哩往返賽。在這段較長的路程中，選手們必須躲避航運交通和帆船，並繞過惡魔島（Alcatraz）和天使島（Angel Island）。