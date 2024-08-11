市長話金山／E提案 允許新公共安全無人機計畫

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長布里德辦公室提供）

親愛的讀者們：

今年3月，我將E提案放入了選票，旨在讓舊金山 警察局警員能夠更好地服務舊金山，除了為警員配備21世紀的科技與工具外，還修改警務守則以便更多警員能夠上街執勤並追捕犯罪分子。

自從得到選民在3月選舉中的支持後，我的辦公室一直與警察局合作，推動新的政策變革。上周，我與警察局長施革以及地檢官謝安宜共同講解了舊金山的新公共安全無人機計畫。

計畫自啟動以來已經取得了成效。舊金山警察局使用無人機已經促進了逮捕和刑事指控，這有助於持續保持市內十年來的最低犯罪率。

無人機使用的重點

•警察局在初步計畫中已經部署了六架無人機，並且將引進更多無人機。

•警察局已制定政策以確保無人機在負責任的情況下使用，並有保障措施以保護市民隱私。所有無人機操作員都擁有聯邦航空管理局的第107部分證書。

•警察局正在將無人機與其他技術如自動車牌讀取器和公共安全攝錄鏡頭整合，以更有效和高效地應對罪案。

•有了這些無人機，舊金山警察在24年來首次配備空中支援。

無人機使用實例

•7月26日，警員回應了兩名騎越野車的可疑人士在海旁附近爆竊汽車的報告。無人機跟蹤了嫌犯並鎖定位了他們的位置，使我們的警員能夠進行逮捕。

•7月27日，市內的便衣警員確定了一個集中於同區內偷車的汽車盜竊集團。在無人機的協助下，警方鎖定了疑犯、刺破他們的輪胎、將他們逮捕，並起回所有贓物。

在這兩宗事件中，地檢官都能夠提出刑事檢控並等待法庭審理。

協助全市打擊犯罪

這些新工具有助於舊金山繼續在公共安全方面取得進展。截至2024年為止，報告的犯罪率保持在十年來的最低水平，與去年相比，整體財產犯罪率減少了35%，暴力犯罪 率減少了13%。這些減少包括：

•凶殺案減少42%

•汽車爆竊案減少56%

•盜竊汽車減少18%

•搶劫案減少21%

•入室盜竊減少14%

新技術正在幫助我們讓舊金山變得更安全，並繼續向違法者追究責任。通過為我們的警員提供更好的工具，他們可以更有效地打擊犯罪。

長期以來，舊金山都選擇了阻礙這些進步，但現在，感謝選民的支持，我們正在實現真正的改革並實踐警隊現代化。隨著我們繼續推展E提案下的新公共安全倡議，舊金山警員將擁有更多的工具以在這項工作進展基礎上再接再厲。

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