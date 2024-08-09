我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

舊金山關校信息不透明 華裔家長焦慮 擬赴教委會抗議

記者李怡／舊金山報導
舊金山關閉校園標準不明晰，華裔家長焦慮。（記者李怡╱攝影）
舊金山關閉校園標準不明晰，華裔家長焦慮。（記者李怡╱攝影）

多位華裔家長8日指責，舊金山聯合校區對關閉學校的信息不透明、不公開，並欲發起在舊金山教委會門前抗議，反對他們所稱的校區對於關閉和合併學校的衡量標準不公平。

華裔家長代表李梅靳向本報表示，在暑假前，舊金山校區開了多次研討會，關於制定決定關閉和合併學校的標準。其中第一占到50%的評分標準的是，看學校在過去沒有獲得公平待遇，如在過去被忽略的社區校園，要給到他們更多的資源支持。她指出，這一占比如此高的評分標準，非常主觀，且容易將差的學校保留，相對好的學校關閉。

多位華裔家長反對將這50%作為標準，並質疑這一評分標準。

第二占25%評分標準的是，看分數和該校的學術表現，如老師教學水平高，學生學習成績好等。另外的25%，是看學校的硬件情況，比如房屋是否漏水。以上三項評分標準，作為學校是否關閉的標準。

家長代表戴志成表示，目前華裔社區的家長普遍很焦慮，不知道哪些學校會被關閉，究竟會關閉多少學校。

舊金山教委候選人徐安表示，舊金山關閉校園的清單在9月會先公布，但要等到12月再投票決定最終會關閉哪些校園，信息不公開、不透明。且教委會一直以來的風格是不公平、不透明，從財務上和教學計畫上都不公開。她說，校區不是沒錢，是亂花錢。

據華裔家長代表表示，如果最終因為這些評分標準導致自家孩子沒有進到理想的學校，可能最終會搬離舊金山，或是無奈選擇私立學校。目前，家長們急需了解的是如果學校關閉了，哪些資源可以供選擇，會有怎樣的可能性，而不是盲目地擔心焦慮。

亞裔家長諮詢委員會創辦人之一招霞表示，委員會一直在探索如何幫助家長，不需要抗議就可以解決問題，並反映家長們的聲音。希望家長們多一些耐心，在新學期開始的時候，可以找到為華裔家長們發聲，和向教委會反映問題的渠道。

徐安表示，因校區已經被加州教育廳所派的財務顧問監督，他們也有權利否決任何教委會做出涉及財政的決定。「我們都需要接受學校將被關閉的事實。現在學區能做的事，就是控制如何順利地實施關校的計畫，減少對我們的學生、家庭、教師、助教和其他工作人員的負面影響，讓他們能夠為他們的家庭做計畫和準備。」

截至發稿，本報未獲舊金山校區回應。

舊金山關閉校園標準不明晰，華裔家長焦慮。（記者李怡╱攝影）
舊金山關閉校園標準不明晰，華裔家長焦慮。（記者李怡╱攝影）

舊金山 華裔 加州

上一則

紅燈右轉常釀車禍 舊金山擬全市禁止 交通局董事會下月裁定

下一則

興奮八月 在貴騰賭場大酒店 贏大獎 以及精的采音樂會

延伸閱讀

金山市議員陳詩敏：Outside Lands音樂節有封路 提前規畫行程

金山市議員陳詩敏：Outside Lands音樂節有封路 提前規畫行程
矽谷南灣輕軌首見台灣身影 搶主流觀光印象

矽谷南灣輕軌首見台灣身影 搶主流觀光印象
疫情趨嚴重 康曲柯士達縣繼舊金山後建議室內戴口罩

疫情趨嚴重 康曲柯士達縣繼舊金山後建議室內戴口罩
愛樂之城電影音樂 飄進戴維斯音樂廳 舊金山交響樂團激情演奏

愛樂之城電影音樂 飄進戴維斯音樂廳 舊金山交響樂團激情演奏
Waymo灣區自駕計程車服務 擴至舊金山之外

Waymo灣區自駕計程車服務 擴至舊金山之外

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
灣區多家好市多已在入口的兩側擺放會員卡掃描機，掃描器背部還連接一台平板顯示器，用於核對會員卡照片與持卡人是否一致。（記者王子涵╱攝影）

Costco新規：入門刷會員卡 解決分享會員卡難題

2024-08-07 20:15
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）

SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

2024-08-06 21:52
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

2024-08-06 13:05
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
巴奧／繼鄧亞萍之後 郭晶晶、林丹也來「敲三下」

巴奧／繼鄧亞萍之後 郭晶晶、林丹也來「敲三下」