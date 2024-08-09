舊金山關校信息不透明 華裔家長焦慮 擬赴教委會抗議

舊金山關閉校園標準不明晰，華裔家長焦慮。（記者李怡╱攝影）

多位華裔 家長8日指責，舊金山 聯合校區對關閉學校的信息不透明、不公開，並欲發起在舊金山教委會門前抗議，反對他們所稱的校區對於關閉和合併學校的衡量標準不公平。

華裔家長代表李梅靳向本報表示，在暑假前，舊金山校區開了多次研討會，關於制定決定關閉和合併學校的標準。其中第一占到50%的評分標準的是，看學校在過去沒有獲得公平待遇，如在過去被忽略的社區校園，要給到他們更多的資源支持。她指出，這一占比如此高的評分標準，非常主觀，且容易將差的學校保留，相對好的學校關閉。

多位華裔家長反對將這50%作為標準，並質疑這一評分標準。

第二占25%評分標準的是，看分數和該校的學術表現，如老師教學水平高，學生學習成績好等。另外的25%，是看學校的硬件情況，比如房屋是否漏水。以上三項評分標準，作為學校是否關閉的標準。

家長代表戴志成表示，目前華裔社區的家長普遍很焦慮，不知道哪些學校會被關閉，究竟會關閉多少學校。

舊金山教委候選人徐安表示，舊金山關閉校園的清單在9月會先公布，但要等到12月再投票決定最終會關閉哪些校園，信息不公開、不透明。且教委會一直以來的風格是不公平、不透明，從財務上和教學計畫上都不公開。她說，校區不是沒錢，是亂花錢。

據華裔家長代表表示，如果最終因為這些評分標準導致自家孩子沒有進到理想的學校，可能最終會搬離舊金山，或是無奈選擇私立學校。目前，家長們急需了解的是如果學校關閉了，哪些資源可以供選擇，會有怎樣的可能性，而不是盲目地擔心焦慮。

亞裔家長諮詢委員會創辦人之一招霞表示，委員會一直在探索如何幫助家長，不需要抗議就可以解決問題，並反映家長們的聲音。希望家長們多一些耐心，在新學期開始的時候，可以找到為華裔家長們發聲，和向教委會反映問題的渠道。

徐安表示，因校區已經被加州 教育廳所派的財務顧問監督，他們也有權利否決任何教委會做出涉及財政的決定。「我們都需要接受學校將被關閉的事實。現在學區能做的事，就是控制如何順利地實施關校的計畫，減少對我們的學生、家庭、教師、助教和其他工作人員的負面影響，讓他們能夠為他們的家庭做計畫和準備。」