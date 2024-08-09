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拖車公司涉非法拖吊 FBI包圍突檢

編譯林思牧／綜合報導
「特種拖車行」(Specialty Towing)的營業地點，8日清晨遭FBI包圍突檢。(谷歌地圖)
「特種拖車行」(Specialty Towing)的營業地點，8日清晨遭FBI包圍突檢。(谷歌地圖)

涉嫌非法拖吊民眾車輛的拖車公司，8日清晨遭大批聯邦調查局(FBI)探員包圍突檢。兩名業主肆無忌憚地橫行灣區壓榨百姓，已引起國家最高執法當局注意。他們離吃牢飯的時間可能不久了。

舊金山紀事報報導，FBI證實8日清晨突檢舊金山「特種拖車行」(Specialty Towing)的營業地點，執行法院授權的搜查。不過這個地點也是其他好幾家拖車公司的地址，在Oakdale Avenue的2000街區。

有些目擊者把照片放上社群媒體，可以看到至少幾十名穿著FBI制服的人員。市府律師邱信福(David Chiu)今年2月把特種拖車行的營業執照吊銷，因為有不少居民投訴，該行在車輛沒有違規的情況下，也擅自把車子拖走。跟特種拖車行有關係的拖車行，還包括汽車拖吊行(Auto Towing)等好幾家。

這些拖吊行非法地把車輛從私人商用停車場拖走，限制車主取車的時間，並向車主施壓要他們用現金付款。最令人咬牙切齒的事件，被人放上Reddit，視頻中顯示一輛拖車，企圖把一輛有人駕駛但困在車群中的車子拖走。這種流氓作風令人難以容忍。

這些拖吊行的業主是福恩特斯(Abigail Fuentes)和巴迪約(Jose Badillo)，兩人在去年10月遭舊金山地檢長指控，罪名是謊報收入以獲取貧戶救濟金。法院紀錄指出，兩人在2022年在屋崙的963 87th Avenue買下物業，作為旗下拖吊行的營業地點。

另外，兩人又在舊金山的1229 Underwood Avenue買下物業，那是汽車拖吊行與荷西拖吊行(Jose's Towing)的營業地址。這兩人顯然用強行拖吊賺了很多不法之財，卻還要謊報收入獲得救濟金，貪財枉法的行徑可能已走到盡頭。官方尚未公布突檢詳情，有許多疑問還待澄清。

舊金山 FBI 灣區

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