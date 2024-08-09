我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

南灣VTA輕軌首見台灣身影 搶主流觀光客

記者江碩涵／聖荷西報導
台灣的交通部觀光署在矽谷正式下列車廣告，目標就是要向矽谷的主流家庭及商務人士推廣台灣旅遊目的意象。（記者江碩涵／攝影）
台灣的交通部觀光署在矽谷正式下列車廣告，目標就是要向矽谷的主流家庭及商務人士推廣台灣旅遊目的意象。（記者江碩涵／攝影）

最近矽谷出現了相當熟悉的身影，南灣VTA經軌電車上有著大大的「TAIWAN」廣告字樣，且上面還有玉里普悠瑪號的照片，引起許多台灣僑胞看到後在臉書社群上打卡，許多人都非常驚喜。這是台灣的交通部觀光署在矽谷正式下的列車廣告，目標就是要向矽谷的主流家庭及商務人士推廣台灣旅遊目的意象，也讓台灣人感到特別具有家鄉味。

台北駐舊金山經濟文化辦事處觀光組副主任洪幸慈表示，交通部觀光署規畫設計五台南灣VTA經軌電車，其中一台是全車包車廣告、四台車間腰帶廣告，8月8日正式啟航，路線跑遍高科技公司總部林立的南灣矽谷。

洪幸慈表示，列車廣告的目的是要向舊金山市區及矽谷主流及高端家庭旅客市場推廣台灣旅遊，五台電車融合最新的台灣觀光品牌Taiwan-Waves of Wonder，主打合歡山杜鵑、蘭嶼拼板舟、高雄龍虎塔、台東池上單車、九份茶樓、台北101、花蓮玉里普悠瑪號、嘉義阿里山茶園、平溪天燈、野柳女王頭、澎湖雙心石滬、高雄流行音樂中心等景點。

南灣的輕軌捷運是由聖塔克拉拉郡交通局（Santa Clara Valley Transportation Authority, VTA）營運，系統共有3條線路、62個車站、總長67.91公里，橫跨多條矽谷開車通勤族必經幹道及多個南灣知名地標，如美式足球隊49人隊主場Levi's Stadium、聖荷西國際機場等。

南灣民眾馬兆先說，他家路口就有一站輕軌捷運站，每天開車回家都會經過。8月8日上班時偶遇這輛有著台灣字樣的輕軌捷運，相當意外驚喜，覺得非常高興，感覺又可以向更多美國主流及當地人介紹台灣了。

舊金山經文處觀光組同時也推出抽獎活動，看到的民眾，只要在8月31日前拍照，並在舊金山經文處臉書指定貼文下留言「Taiwan-Waves of Wonder」，就可參加台灣觀光好禮抽獎，得獎者可至金山灣區僑教中心領取，獎品內容有「台灣喔熊抱枕」、 「台灣喔熊行李束袋」及新銳書法藝術家飛豆書法的個人客製化姓名春聯，飛豆書法也是這次應邀在電車廣告上寫「台灣」的藝術家。

最近矽谷出現了相當熟悉的身影，南灣VTA經軌電車上有著大大的「TAIWAN」廣告...
最近矽谷出現了相當熟悉的身影，南灣VTA經軌電車上有著大大的「TAIWAN」廣告字樣，且上面還有玉里普悠瑪號的照片。（記者江碩涵／攝影）

觀光 矽谷 舊金山

上一則

布里德競選連任 獲亞裔領袖背書 競選宣傳單列28人姓名

下一則

紅燈右轉常釀車禍 舊金山擬全市禁止 交通局董事會下月裁定

延伸閱讀

矽谷南灣輕軌首見台灣身影 搶主流觀光印象

矽谷南灣輕軌首見台灣身影 搶主流觀光印象
矽谷工程師遇險 皮划艇釣魚溺亡

矽谷工程師遇險 皮划艇釣魚溺亡
愛樂之城電影音樂 飄進戴維斯音樂廳 舊金山交響樂團激情演奏

愛樂之城電影音樂 飄進戴維斯音樂廳 舊金山交響樂團激情演奏
矽谷華人工程師 搭橡皮艇釣魚溺水身亡需籌款

矽谷華人工程師 搭橡皮艇釣魚溺水身亡需籌款
台灣立委莊瑞雄8/10南灣鄉情座談

台灣立委莊瑞雄8/10南灣鄉情座談

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
灣區多家好市多已在入口的兩側擺放會員卡掃描機，掃描器背部還連接一台平板顯示器，用於核對會員卡照片與持卡人是否一致。（記者王子涵╱攝影）

Costco新規：入門刷會員卡 解決分享會員卡難題

2024-08-07 20:15
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
成立與灣區列治文市的太陽能電池板公司SunPower Corporation於本周一向法院聲請破產。（取自SunPower官網）

SunPower太陽能公司破產 華人抱怨服務差 工期長

2024-08-06 21:52
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

2024-08-06 13:05
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
巴奧／繼鄧亞萍之後 郭晶晶、林丹也來「敲三下」

巴奧／繼鄧亞萍之後 郭晶晶、林丹也來「敲三下」