屋崙華促會主席控華雷斯詐騙25萬 另一華人也被騙8萬

屋崙華促會理事會主席莊錦鎮7日表示，華雷斯利用類似的龐氏騙局，以投資名義，騙走他25萬元。（記者劉先進╱攝影）

聯邦調查局（FBI）6月間搜查屋崙 市長盛桃的住所案時，曾被指牽涉其中的前屋崙市議員候選人、商人華雷斯（Mario Juarez）是另一項阿縣地檢長辦公室調查的目標。紀錄顯示，有一連串投資 者指控他騙取總共425萬元。屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮7日更對本報表示，華雷斯利用類似的龐氏騙局，以投資名義，騙走他退休養老金25萬元。還有一華人也被騙走8萬元。阿縣地檢長辦公室的房地產欺詐部門正在調查此案。

根據舊金山紀事報、東灣時報等報導，華雷斯被控訴以住房投資項目，騙走回收公司California Waste Solutions楊氏家族（Duong）100萬元，還以抵押形式，向另一公司貸款 300萬元。

華雷斯的律師沒有回覆採訪請求。

紀錄顯示，投資人的投訴，導致地檢長辦公室上個月獲得搜查令，要求調取與華雷斯相關的銀行帳戶紀錄。目前尚不清楚法庭文件是否顯示搜查令已被執行，華雷斯也未在此案中受到起訴，此案與聯邦調查無關。

聯邦調查局6月20日早上同時出擊，搜查屋崙市長盛桃的住所，Cal Waste Solutions公司的越南華裔東主楊子忠（David Duong）和兒子楊英雄（Andy Duong）的房子以及辦公室。

楊氏家族與商人華雷斯過從甚密。在聯邦調查所針對的實體中，有一家名為進化之家（Evolutionary Homes）的房屋開發商，由華雷斯、楊子忠在2022年創立。華雷斯曾向楊家提出，用改造過的海運集裝箱為遊民婦女和兒童建房的想法。

楊英雄告訴阿縣地檢長的一名檢查員，家人最初投資80萬元，用於建造50個集裝箱房屋，後來加碼100萬元。但楊家聲稱華雷斯未能兌現投資，然後他們一家就決定退出計畫。

警方報告顯示，今年5月，楊氏夫婦和華雷斯提交了兩份對立的警方報告，楊氏夫婦稱華雷斯在回收公司辦公室威脅他們。而華雷斯則稱在同一地點遭毆打。案件在調查中。

莊錦鎮對本報說，2021年12月末，經過楊英雄的介紹擔保，他認識了華雷斯。後者說需要一個短期貸款10萬元，3個月後給利息1萬元。隨後華雷斯如期歸還貸款和利息。2022年4月，華雷斯表示，正在收購一個學校地產投資，需要緊急貸款25萬元，並使用屋崙東12街和High街的兩個相鄰地塊抵押。

莊錦鎮考慮到之前對方還款爽快，就答應借錢。沒想到，拖了兩年多，華雷斯一直不肯還錢，找各種藉口拖延，甚至恐嚇他和妻子，「他一開始說不用擔心，後來就嘲諷我小氣鬼，讓我去找聖誕老人許願要錢。」

莊錦鎮還發現，對方用於抵押的地產，實際上經多次抵押，向其他人借貸300萬元。「按道理一個地產多次抵押，會有紀錄，不知道他如何做到的。」