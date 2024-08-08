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屋崙華裔卡車司機在家中流彈 友：盼將嫌犯繩之以法

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華裔卡車司機鄺潤華1日下班後在家中睡覺，不幸遭穿墻而來的流彈襲擊。他和太太育有兩個孩子。（取自GoFundMe籌款頁面）
屋崙華裔卡車司機鄺潤華1日下班後在家中睡覺，不幸遭穿墻而來的流彈襲擊。他和太太育有兩個孩子。（取自GoFundMe籌款頁面）

屋崙華裔卡車司機鄺潤華（Run Hua Kuang）1日下班後在家中午睡，一顆流彈穿過墻壁，不幸擊中他的頭部。經過七小時的手術，他還在重症監護室搶救。鄺潤華妹妹的朋友Jessica在7日對本報表示，事發後市長盛桃辦公室提供多種幫助，協助設立GofundMe捐款帳號。也希望司法機構能盡快抓住嫌犯，將其繩之以法，並希望類似悲劇不要再發生。

鄺潤華住在東屋崙的一個住宅區。與父母一起生活。他有兩個女兒，一個七個月，一個三歲。他的妹妹Jasmine在GoFundMe上發起捐贈，希望熱心人士能獻出愛心，幫家庭度過難關。捐贈頁面為https://gofund.me/528ca610。截至發稿，已募捐27萬元。

屋崙華裔卡車司機鄺潤華1日下班後在家中睡覺，不幸遭穿墻而來的流彈襲擊。目前還在重...
屋崙華裔卡車司機鄺潤華1日下班後在家中睡覺，不幸遭穿墻而來的流彈襲擊。目前還在重症監護室搶救。（取自GoFundMe籌款頁面）

Jessica表示，鄺潤華出事後經過三個手術，還在昏迷搶救中。目前最大困難就是財政方面，他是家中頂梁柱，靠他收入支撐整個家庭。兩個孩子太小，父母和太太都不會說英文，太太也沒工作，經濟狀況比較困難。

在事發後，市長辦公室代表就緊急提供幫助，並協助設立GofundMe捐款帳號。辦公室還幫忙聯繫鄺潤華所住的低收入房屋屬於屋崙房委會（Oakland Housing Authority）。該委員會曾提供一些酒店居住，但家人發現酒店條件有待改善，決定還是暫住在事發的房屋內。目前該局正在接洽其他城市管理部門，提供搬遷的幫助。她也代表家人謝謝這些幫助。

Jessica說，家人最希望將開槍嫌犯繩之以法，地檢長合理起訴，讓其承擔責任。也希望各界一起合力，增強社區治安。「讓大家覺得在家中都安全，不要讓類似悲劇發生在其他任何人身上。」

屋崙市長盛桃對本報表示，非常同情鄺家情況。事件發生後的第二天，就去拜訪鄺家。她得知鄺家是單語家庭，所以帶上市長辦公室代表、會說中文的亞裔社區顧問黃能（Jimmy Hong）。黃能有服務受害者的經驗多年。

盛桃表示，房委會有自己的警察部門，正在調查案件。據她了解，是一個意外的槍擊情況。

屋崙華裔卡車司機鄺潤華1日下班後在家中睡覺，不幸遭穿墻而來的流彈襲擊。他和太太育...
屋崙華裔卡車司機鄺潤華1日下班後在家中睡覺，不幸遭穿墻而來的流彈襲擊。他和太太育有兩個孩子。（取自GoFundMe籌款頁面）

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