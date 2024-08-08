特斯拉上半年加州銷量降 其他品牌2021年來首超車

自2021年以來，其他電動車品牌在加州的銷量今年上半年首次超過了特斯拉。（美聯社）

在經歷多年的快速增長後，特斯拉 （Tesla）在加州 的銷量在今年上半年有所下降。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，2024年上半年特斯拉在加州共銷售約10.4萬輛車。比2023年同期的12萬輛下降13%。相比之下，所有其他品牌的電動車 公司銷量合計增長了19%。至少自2021年以來，其他電動車品牌的銷量首次超過了特斯拉。

在特斯拉所有的競爭對手中，電動車公司Lucid Motors和Rivian今年銷量的增幅較大。在所有銷量超過1000輛的汽車製造商中，增幅最大的是來自加州的Lucid Motors，銷量從去年上半年的70輛，增加到今年上半年的1126輛。

「特斯拉不再是這一領域的獨家製造商。」加州州長紐森（Gavin Newsom）在6日的新聞發布會上表示，「我們看到整個行業的競爭動態發生巨大的變化。」

戴維斯加大交通研究所所長斯博琳（Daniel Sperling）表示，加州要求到2035年所有銷售的汽車必須是零排放，因此各家公司都在集中精力發展電動汽車市場。

斯博琳認為，特斯拉銷量下降的部分原因是出於對公司執行長馬斯克（Elon Musk）的厭惡。

「馬斯克曾是加州進步派的寵兒。」斯博琳表示，馬斯克政治觀點的轉變，以及對加州的公開批評，讓許多本地居民不再喜歡他。

斯博琳補充道，相比其他電動車公司，特斯拉推出新車型的速度較慢，也是業績下滑的原因之一。

特斯拉在加州各地的銷量下降速度各有不同，在降幅最大的五個大縣中，有兩個位於灣區。阿拉米達縣的降幅最大，為23%；其次是聖塔克拉拉縣，為22%。

在其中一些地區，雖然特斯拉的銷售額有所下降，但其他電動車公司的營銷額卻在飆升。其中，聖荷昆縣（San Joaquin County）是全州特斯拉銷量降幅最大的地區，但該縣的其他電動車品牌銷量卻增加了25%。