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聖荷西聖塔安娜步行街停車 將收費

記者龔玥／聖荷西報導
聖荷西聖塔安娜街將實施停車收費。(Google Maps)
聖荷西聖塔安娜街將實施停車收費。(Google Maps)

位於聖荷西的高檔購物區聖塔安娜步行街（Santana Row）決定啟動停車收費項目，以避免附近大型購物中心的顧客和員工為了不支付停車費而大量湧入。

停車收費的計畫將於本周內在Stevens Creek Boulevard和(South Winchester Boulevard附近生效。

2022年，位於Stevens Creek Boulevard的大型商場Westfield Valley Fair開始停車收費。從那時開始，這家商場的員工為了省去停車費，會將車停在免費的聖塔安娜街。這使得整個聖塔安娜街停車越來困難。

信使報報導，負責聖塔安娜街的聯邦房地産公司(Federal Realty)高級營銷總監科萊特(Collette Navarette)說：「由於越來越多的Valley Fair員工和客戶使用我們的停車位，我們計畫推出付費停車場。」

他說，這一計畫有利於聖塔安娜街的商戶和顧客更好的營業與購物，「我們的目標是為想要購物、用餐和享受聖塔安娜街的顧客提供一個簡單輕鬆的停車體驗。」

停車的收費標準如下：前兩個小時停車免費，超過兩小時的部分每小時加收兩元，且每日最高收費標準為十元。在附近工作的員工可以申請辦理每月20元的通行證。

Boulevard 聖荷西

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