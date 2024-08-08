疫情趨嚴重 康曲柯士達縣繼舊金山後建議室內戴口罩
由於灣區今年夏季新冠疫情嚴重，繼舊金山衛生局上個月底建議民眾在擁擠的室內重新戴上口罩後，康曲柯士達縣衛生官員本周也提出相同建議。
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，康曲柯士達縣衛生局官員6日更新防疫政策，建議居民重新戴上口罩防止感染新冠，尤其是重症高風險群體，理由是口罩仍然是減少病毒傳播的有效工具。這項建議與舊金山衛生局上個月底提出的建議相同。
康縣衛生官員澤維利（Ori Tzvieli）指出，具高度傳染性的新冠變種病毒FLiRT讓這個夏季的確診和住院人數顯著增加。自5月初以來，灣區的廢水新冠病毒濃度上升了四倍多。
澤維利說：「口罩是減少病毒傳播的有效工具，特別是對那些面臨重症風險的人來說。雖然目前疫情嚴重，但我們的衛生系統並未受到顯著影響，我們的目標是保持這種狀態。」
澤維利表示，隨著氣溫居高不下，人們在有空調的室內空間待的時間變長，加劇了病毒的傳播。旅遊是另一個助長病毒傳播的因素。疲倦、頭痛或喉嚨痛有時會被誤認為是時差引起的反應，若不進行檢測，感染者可能在無意間傳播病毒給他人。
然而，在灣區目前新冠感染率這麼高、人們很難在藥房買到快篩劑、最新的新冠疫苗也還未上市的情況下，佩戴高品質口罩可能是最佳的防禦措施。衛生官員建議最好佩戴N95、KN95和KN94等類型的口罩。
隨著新學年即將於本月開始，衛生官員也鼓勵學生和教師在教室裡戴上口罩，學校也應該盡可能提供口罩給有需要的人。
官員強調，要求民眾利用現有工具對抗新冠病毒是一項提醒和建議，不是命令。灣區現在唯一的強制要求，是醫護人員每年11月1日到隔年4月30日必須佩戴口罩。
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