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疫情趨嚴重 康曲柯士達縣繼舊金山後建議室內戴口罩

編譯廖宜怡／綜合報導
鑑於夏季新冠疫情嚴重，舊金山與康曲柯士達二縣衛生官員相繼建議民眾在室內重新戴上口罩。（取自舊金山衛生局X帳戶）
鑑於夏季新冠疫情嚴重，舊金山與康曲柯士達二縣衛生官員相繼建議民眾在室內重新戴上口罩。（取自舊金山衛生局X帳戶）

由於灣區今年夏季新冠疫情嚴重，繼舊金山衛生局上個月底建議民眾在擁擠的室內重新戴上口罩後，康曲柯士達縣衛生官員本周也提出相同建議。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，康曲柯士達縣衛生局官員6日更新防疫政策，建議居民重新戴上口罩防止感染新冠，尤其是重症高風險群體，理由是口罩仍然是減少病毒傳播的有效工具。這項建議與舊金山衛生局上個月底提出的建議相同。

康縣衛生官員澤維利（Ori Tzvieli）指出，具高度傳染性的新冠變種病毒FLiRT讓這個夏季的確診和住院人數顯著增加。自5月初以來，灣區的廢水新冠病毒濃度上升了四倍多。

澤維利說：「口罩是減少病毒傳播的有效工具，特別是對那些面臨重症風險的人來說。雖然目前疫情嚴重，但我們的衛生系統並未受到顯著影響，我們的目標是保持這種狀態。」

澤維利表示，隨著氣溫居高不下，人們在有空調的室內空間待的時間變長，加劇了病毒的傳播。旅遊是另一個助長病毒傳播的因素。疲倦、頭痛或喉嚨痛有時會被誤認為是時差引起的反應，若不進行檢測，感染者可能在無意間傳播病毒給他人。

然而，在灣區目前新冠感染率這麼高、人們很難在藥房買到快篩劑、最新的新冠疫苗也還未上市的情況下，佩戴高品質口罩可能是最佳的防禦措施。衛生官員建議最好佩戴N95、KN95和KN94等類型的口罩。

隨著新學年即將於本月開始，衛生官員也鼓勵學生和教師在教室裡戴上口罩，學校也應該盡可能提供口罩給有需要的人。

官員強調，要求民眾利用現有工具對抗新冠病毒是一項提醒和建議，不是命令。灣區現在唯一的強制要求，是醫護人員每年11月1日到隔年4月30日必須佩戴口罩。

口罩 灣區 舊金山

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