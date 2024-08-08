49人頂級外接手艾尤克 續約談判陷入僵局

舊金山49人隊明星外接手艾尤克的續約工作在這個休賽季進展得異常困難。（取自球隊官網）

舊金山 49人隊（San Francisco 49ers）與明星外接手艾尤克（Brandon Aiyuk）的續約工作在這個休賽季進展得異常困難。這從根本上並不是一場談判，而逐漸升級成一場意志的戰爭。隨著多支球隊詢價艾尤克的內幕傳出，艾尤克似乎逐漸占據談判主導權。

艾尤克即將進入新秀五年合同的最後一年，也將有機會簽下一份價值不菲的續約合同。長期以來，球隊對外一直表示十分有信心與艾尤克達成續約，且也做出實際行動。據知情人士透露，球隊在選秀幾周前向艾尤克提供了一份合同，但在之後雙方缺乏進展，遲遲沒有結果。艾尤克最終在7月提出交易請求，並在隨後的訓練營表現出抵觸的行為，似乎表現出他出走的決心。

然而球隊感受的壓力更大，作為在過去五年兩次兵敗超級盃 決賽的球隊，在新賽季交易走一名26歲上升期的外接明星，引發了不少質疑。據報導，主教練沙納漢（Kyle Shannhan）對艾尤克的行為感到不滿。

消息人士表示，有三支球隊願意提供比49人出價更高的合同，並已經展開了談判。由於在未進行體檢前無法完成交易，艾尤克仍握有巨大的籌碼。艾尤克表示無意加盟愛國者隊或布朗隊，但他會對匹茲堡鋼人隊表現出相當的興趣。

截至周三早上他仍沒有收到滿意的報價。

49人隊可以迫使艾尤克參加訓練，否則他將面臨罰款和停賽的風險，或者在他最後的新手賽季，按照現有的1410萬元的薪水打球，並提醒艾尤克球隊擁有在2025年使用特許標籤的權利。然而，隨著三支球隊積極的詢價攻勢，艾尤克似乎已經占據主導權。

艾尤克向球隊訓練營報到但拒絕訓練，激怒了主教練沙納漢。而球隊中另一位外接手塞繆爾（Deebo Samuel）則採取了傑然不同的做法。他用出色狀態在訓練中表現令人印象深刻。這一對比似乎使沙納漢更傾向於保留塞繆爾，以及皮爾索爾和詹寧斯，作為球隊的外接手選擇，而非艾尤克。

儘管存在風險，但49人隊似乎決心堅持目前的策略。問題依然存在：如果49人隊不願意支付艾尤克的市場價值，為什麼不在選秀前就將他交易，以獲得2024年可以立即幫助球隊的選秀權？

潛在的交易目標如克利夫蘭的外接手庫珀（Amari Cooper）和新英格蘭 的伯恩（Kendrick Bourne），伯恩還是49人前外接手替補，以及主教練沙納漢的最愛。然而，實現這一切都需要艾尤克的配合才能完成任何交易，這就是現實的殘酷。