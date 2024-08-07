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科技股大跳水抄底好時機 股票投資應用集體掉線散戶怒

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
周一科技股大跳水，股票投資應用集體掉線，散戶抄底不成，非常不滿，急到亂罵。（取自Unsplash)
周一科技股大跳水，股票投資應用集體掉線，散戶抄底不成，非常不滿，急到亂罵。（取自Unsplash)

數間矽谷主要科技公司的股票在5日（周一）一早集體大跳水，不少散戶認為是難得的的加倉機會。不料同一時間主要股票投資應用程式卻集體掉線。不少散戶抄底不成，急到亂罵。雖然後面大多數應用在當天有恢復上線，但股價也有回升，很多人因此非常不滿。

周一在美股7巨頭中，輝達跌幅最大，相比上周五休市股價，開盤就跌掉了14.2%。特斯拉開盤跌10.9%。蘋果跌9.6%。亞馬遜跌8.2%。臉書和Instagram的母公司Meta開盤跌7.6%。谷歌母公司Alphabet跌6.8%。微軟是所有7巨頭中跌幅最小的，跌掉4.8%。7巨頭股票在周一中午都略有回調。

業界目前普遍認為，引發周一大跳水的是上周五公佈的就業數字報告不如預期，加深了對經濟衰退的擔憂。引發市場擔憂的還有上兩周以AI作為概念的主要科技公司第二季度的財報結果平平，以及股神巴菲特出手手頭一半的蘋果股份。

而此前對AI增長潛力廣泛的認同讓科技股在今年上半年的股市獨領風騷。根據新聞網站Axios的數據，美股7巨頭占比上半年標普500指數增長的75%。

科技股價格的回調雖然引發對經濟衰退的擔憂，卻是不少散戶買家期盼已久的加倉好機會。但是周一開市股價一瀉千里之際，不少散戶卻發現常用的股票投資應用掉線。有人甚至換了兩、三個應用都不行，急到大罵髒字。

灣區不少股民表示，周一一早看到很好的價格，就想出手，誰知平時用的應用就是登不進。也有登入帳戶下單成交後遲遲無法顯示的。有用戶表示自己不停換幾個常用的投資平台嘗試，一直到中午時分才登入。期間生生看到輝達從91漲回到99，簡直是痛苦。

據實時在線服務監測網站Downdetector報導，在周一股價跳水的同時，Charles Schwab、Vanguard、 Ameritrade，及 Fidelity等主要投資應用嚴重掉線。彭博社則報導，投資應用Robinhood和E-Trade的用戶遭遇了技術故障問題。

Downdetector的監測顯示，掉線報告在東部時間早上10時達到頂峰。期間 Charles Schwab的網站完全掉線，只有一張「正在經歷技術困難」的字條。該網站後來在東部時間下午1時30分在X平台發帖聲稱技術問題已經得到解決。

與Downdetector同一母公司的Mashable網站表示Vanguard、Ameritrade、Fidelity、Robinhood，以及 E-Trade 等投資應用程式並未完全崩潰，但用戶有報告無法登入帳戶。

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